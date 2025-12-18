Navidad en Puerto Real: El concurso de decoración con material reciclado ya tiene ganadores

Uno d elos trabajos de Mª del Mar Aragón, primer premio en puertas y portones

El Ayuntamiento de Puerto Real ha dado a conocer los ganadores del concurso de adornos navideños elaborados con material reciclado, que un año más convocó junto a Ecoembes para concienciar sobre la importancia de la reutilización, reducir compras innecesarias y fomentar la economía circular mediante el reciclaje creativo.

El concurso contaba con dos modalidades. En la de puertas y portones, el primer premio ha sido para Mª del Mar Aragón Rodríguez (calle Sagasta 50). Mientras que el segundo premio lo ha obtenido Mª del Carmen Galisteo (calle Real, 3) y el tercero, Mª del Mar Falcón (Cruz de la Degollada, 27).

Por otro lado, en la modalidad de “ventanas y balcones”, el primer premio lo ha obtenido la familia de Jessica Correro (calle San Francisco, 33), el segundo Mª del Mar Falcón (Cruz de la Degollada,27) y el tercero Juana Mª Bazarra.

Balcón de Maria del Mar Falcón, ganador del segundo premio / C. P.

En las bases del concurso se recogía que los adornos debían fabricarse con envases plásticos, cartón y residuos cotidianos resistentes al exterior (botellas, latas, tetrabricks, garrafas, tubos de cartón, etc.), evitando la compra de materiales.

El jurado visitó las instalaciones el 12 de diciembre y el fallo se dio a conocer ayer. Los premios se entregarán en un acto festivo el 19 de diciembre, y consistirán, para cada categoría en:

1º premio: cesta de productos locales y de comercio justo valorada en 175 €.

2º premio: cesta valorada en 150 €.

3º premio: lote de productos locales valorado en 100 €.

Desde el Ayuntamiento se agradece a todas las personas participantes "por llenar las calles de luz, color y espíritu navideño", al tiempo que ha felicitado a los ganadores.