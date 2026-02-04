Puerto Real adjudica la obra para culminar la reforma de la Casa de las Columnas tras años de espera

La puesta en marcha de la Casa de las Columnas tras años de espera está más cerca. El Ayuntamiento de Puerto Real ha adjudicado el contrato para el proyecto es la mejora integral de las condiciones funcionales y de accesibilidad de la Casa de las Columnas. Se pretende poner en uso sus dos plantas y el patio trasero, garantizando su mantenimiento y conservación como inmueble de alto valor patrimonial. El edificio se encuentra desocupado después de una amplia reforma, que no quedó culminada, impidiendo su puesta en funcionamiento.

Ahora será la empresa LEASAN2007 quien culmine los trabajos, con un presupuesto de 272.220 euros que el Ayuntamiento obtiene del Plan Cádiz Marcha de la Diputación Provincial de Cádiz. Concretamente se incluyen seis actuaciones principales en el proyecto: la finalización de las instalaciones de climatización, la instalación de un ascensor, la ejecución de la instalación eléctrica en la planta alta, un sistema contra humedades, la instalación de un sistema de videovigilancia y distintas obras albañilería.

Junto a ello se incluyen otros trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del edificio, como la limpieza y desinsectación de espacios, repasos de pintura, una nueva iluminación para sala de exposiciones de planta primera y la Instalación de toldos para mejora del confort en el patio de las columnas y en la montera de acceso a los aseos. Para todo ello el Ayuntamiento ha previsto un plazo de ejecución de seis meses.

Se ha quedado fuera de este proyecto el soterramiento del cableado de fachada, que se tramitará mediante un proyecto independiente debido a la premura de los plazos y a la necesidad de un estudio, permisos y proyectos que requiere la actuación.

La Casa de las Columnas fue construida en el último tercio del siglo XVIII, y fue expropiada por el Ayuntamiento hace décadas. Tras distintas intervenciones realizadas, aún no ha sido posible terminarla completamente para dotarla de contenido y ponerla a disposición de la ciudadanía. Para Montilla, “es necesario concentrar los recursos para rematar esa obra y poder utilizar este edificio histórico para la localidad”. La idea del Ayuntamiento es que tenga uso administrativo y/o cultural, garantizando al mismo tiempo la conservación y mantenimiento del patrimonio público.

Desierto el contrato para las zonas de sombra

En relación con el segundo de los proyectos que el Ayuntamiento de Puerto Real presentó al Plan Cádiz Marcha y para el que obtuvo una financiación de 145.000 euros, su licitación ha quedado desierta.

El Ayuntamiento quiere mejorar la calidad del espacio público en zonas del Paseo Marítimo, mediante la creación de áreas estáncales equipadas con elementos de mobiliario y equipamiento urbano, permitiendo el descanso, la estancia prolongada y el disfrute del entorno, especialmente durante los meses más cálidos, gracias a la incorporación de sombra y de recursos que mejoren la habitabilidad del paseo y su embellecimiento.

El Ayuntamiento dividió en lotes el material a adquirí (pérgolas, bancos, papeleras y un rótulo con el nombre del municipio) para hacerlo más atractivos a las empresas. Sin embargo, la licitación de todos los lotes ha quedado desierta, por falta de licitadores