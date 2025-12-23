Pre-uvas en Puerto Real: la original fiesta que se anticipa a la Nochevieja

Puerto Real, como viene haciendo desde el año 2016, volverá a adelantar la despedida del año el próximo viernes 26 de diciembre con la celebración de sus tradicionales Pre-uvas, una cita ya consolidada en el calendario navideño de la localidad que tendrá lugar a partir de las 21.00 horas en la Plaza de Jesús.

La fiesta está organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Real, con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real y Epresa, y combina ambiente festivo, animación musical y un marcado carácter solidario.

El acto contará con el pregón de Año Nuevo, que este año correrá a cargo del actor Bruto Pomeroy, encargado de dar el pistoletazo simbólico a la noche. La música estará protagonizada por DJ Cellux MC, que animará la velada con una sesión pensada para todos los públicos.

Como es habitual en esta celebración, durante la fiesta se repartirán las tradicionales uvas de la suerte, una iniciativa que se lleva a cabo gracias a la colaboración de Epresa y que permite a los asistentes adelantar el ritual de Nochevieja.

Junto a la parte lúdica, las Pre-uvas incorporan este año una recogida solidaria de alimentos destinada al banco de alimentos. Para ello, se instalará una mesa en la propia Plaza de Jesús donde los asistentes podrán depositar productos básicos y no perecederos. Desde la organización se ha detallado que se necesitan especialmente leche, aceite de girasol u oliva, conservas de pescado como atún, sardinas o caballa, conservas de carne enlatada (albóndigas, lentejas o platos precocinados) y conservas de verduras.

Desde la Asociación de Comerciantes y Empresarios se ha animado a la ciudadanía a participar tanto en la celebración como en la iniciativa solidaria, con el objetivo de unir ocio y compromiso social en unas fechas especialmente significativas.