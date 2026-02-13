Los pequeños de la cantera hacen grande al Carnaval de Puerto Real

Puerto Real logró ayer jueves cumplir una de las pretensiones que, en lo referente al Carnaval, llevaba ya tiempo persiguiendo: celebrar un concurso de agrupaciones dedicado en exclusiva a las agrupaciones de la cantera.

En el Teatro Principal se vivía el primero de los días de concurso en el que participaron ocho agrupaciones infantiles: dos cuartetos, tres comparsas y tres chirigotas, de Puerto Real, Cádiz y El Puerto.

Aunque la sesión comenzó tímida en lo referente al público, el patio de butacas fue llenándose poco a poco a medida que la tarde iba avanzando, con un público que fue cambiando a lo largo de la sesión. Eso fue posible gracias al sistema que estableció el Ayuntamiento de entrada gratuita, con invitaciones que se volvían a poner a disposición del público una vez que este iba saliendo del teatro.

Sobre el escenario, la cantera demostró que no solo son el futuro del Carnaval. También representan a un presente muy vivo, que se entregó por completo en cada uno de los repertorios que regalaron sobre las tablas de un Teatro Principal, engalanado para la ocasión.

Pasadas las diez de la noche, se dieron a conocer los premios. El jurado estuvo compuesto por José Manuel Acosta Gaviño como presidente, acompañado por los vocales Joaquín Gómez Orellana y Miguel Velázquez Delgado, y la secretaria Maite Mateos Rodríguez.

Comparsa infantil 'Los Granujas' / C. P.

En la categoría de comparsas infantiles, el tercer premio fue para ‘El grito del futuro’ (Cádiz), el segundo para ‘En mi esquinita te espero’ (Cádiz) y el primero para ‘Los granujas’ (El Puerto de Santa María).

En chirigotas, el tercer puesto recayó en ‘Venimos de nuevo’ (Cádiz), seguido de ‘Los doce hijos de Juan’ (Cádiz) en segundo lugar y ‘Los manitas la garita’ (Puerto Real) como vencedores.

Chirigota 'Los manitas la garita' / C. P.

Por último, en la modalidad de cuartetos, ‘Las vecinas de Doña Blanca’ (El Puerto de Santa María) alcanzaron la segunda posición y ‘Las tatatatataranietas del colorín colorado’ (Cádiz) se alzaron con el primer premio.

Integrantes del cuarteto y ‘Las tatatatataranietas del colorín colorado’ / C. P.

Desde la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real se valora especialmente la participación de los grupos infantiles y la implicación de sus familias, que contribuyen a mantener viva la afición carnavalesca entre los más pequeños y pequeñas.

El Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Puerto Real continuará la próxima semana con las sesiones dedicadas a las agrupaciones adultas. El martes 17 de febrero, a las 20.00 horas, se celebrará la semifinal en el Teatro Principal, mientras que la final tendrá lugar el miércoles 18 en el mismo escenario y horario.