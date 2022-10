El nuevo Mercado de Abastos cobra vida con un sobresaliente

No ha habido ni una sola crítica. Los clientes del Mercado de Abastos de Puerto Real han hablado este martes en la apertura y la respuesta ha sido unánime. La amplitud, la limpieza, la distribución… todo ha gustado a una clientela ávida de Mercado, después de quince días sin actividad comercial.

Por eso, este martes se festejaba volver a reencontrase con un comercio de cercanía que ofrece productos de calidad. “Ya tenía ganas de venir porque yo soy asidua. Vengo casi todos los días desde que lo hacía con mi madre hace ya más de cuarenta años”, decía una mujer en el puesto de verduras de Paco Soria.

Esperaba una cola, porque hoy había que esperar en casi todos los puestos. No había uno solo en el que su tendero estuviese de brazos cruzados. “Ya estáis viendo el ambiente que hay, esperemos que esto se mantenga así siempre”, decía Soria. Aunque trabajaba sin parar, daba alguna que otra vuelta por el modulo que ha adaptado buscando el material. “Hay que hacerse con el sitio y aprender a manejarse aquí dentro”, apuntaba Soria entre risas.

“¿Dónde he puesto los cartones para los huevos?”, se escuchaba decir a un detallista de una recova. “En el otro puesto los tenía a la derecha y ahora a la izquierda. Estoy hoy loco adaptándome”, comentaba a una de las clientas.

Entre la satisfacción de la apertura también había un poco de nerviosismo. Lo reconocía Andrés López, de la Frutería Manolín. “Mira que llevo años montando puestos, pues no veas el trabajo que me ha costado hacerlo hoy, como si fuera la primera vez porque no sabía dónde poner las cosas”, explicaba. No obstante, estaba muy contento con el resultado de su trabajo y de la respuesta del público que llenaba los tres pasillos de la carpa

Ángeles Franzón es una de las clientas habituales del Mercado, y este martes no dudó en acercarse. “Yo estaba deseando que abriera ya, es el primer día y ya estoy aquí. Me he levantado, he cogido el carro y he dicho: Ya estoy yo en la Plaza por el pescado y por todas las cosas buenas que hay aquí””, decía. Para ella, como para la práctica totalidad de la clientela, “el cambio era necesario porque el otro mercado estaba ya muy mal”. “Yo creo que no nos merecíamos la Plaza que teníamos”, apuntaba otra mujer.

Referente al Mercado de la zona centro, donde ya han comenzado también los trabajos, había también expectación por saber cómo va a quedar, aunque la primera impresión de la carpa ha sido tan buena, que no han sido pocos los que han propuesto “que se quede la Plaza aquí, que está muy bien, y el otro lo conviertan en un museo”.

Varias personas esperaban a ser atendidas en el puesto de aceitunas de Patricio, que celebraba que el Mercado estuviese tan animado “después de tanto sacrificio y tantos días parados”. Respecto a la opinión de los clientes, explicaba Patricio que se sienten muy cómodos en las nuevas instalaciones. Lo ratificaba una de sus clientas, que aseguraba además que se estaba “animando a comprar más que otras veces porque lo veía todo muy bien organizado”. Su respuesta, claro está, que provocaba el aplauso de Patricio. “Es verdad. Yo siempre me llevo las aceitunas en las bolsas de plástico y hoy las estoy comprando en los botes eso de lujo”, decía la mujer sonriendo”.

Los detallistas del Mercado esperan que la afluencia de público de este martes se mantenga en el tiempo para que, de algún modo, se puedan recuperar las pérdidas de este mes de octubre en el que han estado quince días sin actividad. “Hoy ha venido mucha gente a comprar pero también solo para ver cómo estaba, porque algunas me han dicho que no sabían que se abría hoy y que ya compraron ayer en otro sitio”, lamentaba Mari Ardila, de la “Frutería El Retorno”.

En general, la amplitud, la limpieza, la iluminación, la organización… todo ha recibido el visto bueno de una población que ha dado un diez al mercado, que también ha llegado para revitalizar la Plaza Alberti, como se podía comprobar en muchas de los bares y cafeterías de sus alrededores, cuyas terrazas estaban repletas este martes.