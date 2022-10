Últimas horas en el viejo Mercado de Abastos de Puerto Real

El Mercado de Abastos de Puerto Real, el más antiguo de Andalucía que aún conserva su uso original, cerrará mañana sus puertas. El edificio que proyectó Torcuato Benjumeda a finales del siglo XVIII dejará de tener actividad comercial este sábado a las tres de la tarde para someterse a una renovación integral y convertirse en un mercado más moderno y funcional, recuperando las trazas del edificio original.

Pedro Olmedo. Concejal de Salud y Consumo "Queremos que la actividad comercial se retome en la carpa el sábado 15 de octubre”

A solo dos jornadas del cierre, la incertidumbre está protagonizando las conversaciones en el Mercado, que el concejal de Salud y Consumo, Pedro olmedo, que está al frente del proyecto, intenta aclarar. “La idea que tenemos es que el sábado, cuando se acabe la jornada, los detallistas puedan empezar a desmontar sus puestos. El lunes les entregaremos las llaves de los módulos que van a ocupar en la carpa de la Plaza Alberti, que están listos para entrar y disponen de todo lo necesario, con el objetivo de que el sábado 15 de octubre se empiece a funcionar ya en la carpa”, explica Olmedo.

Charo Damián. Detallista del Mercado "El Ayuntamiento quiere que se abra muy pronto y eso no es tan fácil. Se hará cuando se pueda”

Esa es la planificación, pero muchos de los detallistas no tienen claro que les dé tiempo a hacerlo. “Que se abra el sábado es un poquito apresurado porque hay que acondicionar los puestos, colocar nuestras cosas y otros temas que no son tan rápidos”, dice Cristina Rosa, que está al frente de un puesto de especies y frutos secos. “Coincide con ella Charo Damián, que en dos días abandonará el mostrador tras el que lleva 40 años, y en el que también despacharon sus padres y sus abuelos. “Se hará cuando se pueda, porque el Ayuntamiento quiere que se abra muy pronto pero no es tan fácil”, dice.

Sin embargo, todos coinciden en que van a hacer todo lo posible para se pueda abrir cuanto antes. “Si no es el sábado 15 será el lunes 17 como mucho, porque nosotros somos los primeros que no queremos dejar pasar días de venta”, dicen los detallistas.

En lo que no hay dudas es en que la mudanza para poder hacer una obra en la Plaza es tan necesaria, que llega muchos años tarde. “Esto tenía que haberse hecho hace mucho. En la parte del pescado se cayeron algunos techos y la mayoría de puestos están apuntalados. Es una pena ver el Mercado así y estamos deseando verlo arreglado”, dice Mari Ardila. Tiene 68 años y está en el Mercado desde que tenía 12 años. “Fíjate si me conozco como está esto, lo que he visto y lo que me queda por ver, porque pienso volver una vez que lo arreglen”, asegura la mujer.

No es el caso de Paco Soria, para el que la mudanza de mañana será, probablemente, la última. “Yo me voy a la carpa pero creo que ya no vuelvo otra vez aquí”, dice. Y es que Soria, que desde hace 45 años está al frente de un puesto de frutas y verduras, espera haberse jubilado antes de diciembre de 2023, cuando esta previsto que acaben las obras de reforma.

“Estamos con los nervios a flor de piel”, asegura Jesús Sánchez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado. “Tenemos tanta ilusión como incertidumbre de cómo nos va a ir”, reconoce, aunque ya ha sabido de la experiencia similar en otros mercados. Él mismo visitó junto a otros compañeros y el Ayuntamiento el Mercado Provisional que se ha instalado en Huelva, que es muy similar al de la Villa. “Aquello está muy bien y los comerciantes están muy contentos, y la carpa de aquí está aún mejor”, dice.

“Yo creo que una vez que nos vayamos a la carpa no vamos a querer volver aquí”, bromea Tito, que también lleva varias décadas al frente de una pescadería, y que ya idea dónde va a colocar los cuadros, carteles e imágenes de santos y vírgenes que adornan su pequeña pescadería.

Especialmente ilusionada está Lidia, la responsable de la Panadería del Mercado de Abastos. “Ya lo tenemos todo organizado para el traslado. De lo que tengo ganas es de estar ya allí, trabajar a gusto y que la gente joven que no suele ir al mercado se anime también a comprar en el comercio local y consumir nuestros productos que son todos artesanales”.

Mientras venden los últimos productos en la Plaza tal y como hoy la conocemos, hacen mediciones en uno de los puestos más veteranos del Mercado: la pescadería Casares. “Aún no hemos accedido al interior y estamos deseando que nos entreguen las llaves para ver cómo nos vamos a manejar allí y tenemos muchas ganas, pero esperemos no estar allí mucho tiempo y que volvamos prontito a nuestra casa”. Y es que, la mayoría de detallistas de la Plaza forman parte de una tercera o cuarta generación de comerciantes, que sienten el Mercado como su propia casa.

Todos y cada uno de los puestos, incluido el Bar ‘El Rincón de Triana’, tienen ya su hueco preparado en la carpa en la que se ultiman los trabajos. Este jueves, más de una decena de operarios terminaban de rematar detalles para que se cumplan los plazos y el blanco inmaculado que ahora protagoniza la carpa, se llene en unos días del color de las frutas, verduras, carnes y pescados, que trasladarán la actividad al que será, temporalmente, el principal centro comercial de Puerto Real.