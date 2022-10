"Cuando se pueda", la respuesta de los detallistas sobre la apertura del Mercado de Puerto Real

Una valla de obra que está cercando la carpa la carpa que acoge el Mercado de Abastos provisional en la Plaza Rafael Alberti de Puerto Real. De lejos, se aprecia que en su interior no hay actividad comercial. Aún así, dos señoras con sus carros de la compra se dirigen hasta una puerta entreabierta. “¿Está cerrado?”, pregunta una de ellas. Un detallista no articula palabras y se limita a abrir los ojos de par en par. “Es que como decían que abría el sábado”, responde la señora con razón.

La fecha de apertura de la carpa se ha ido retrasando. Del sábado 15 de octubre a este martes. Y ahora, “cuando se pueda”. No hay fecha clara. En el interior de la carpa sí que hay actividad, pero nada que ver con el producto fresco. Vitrinas en medio de los pasillos, estanterías a medio montar, y mucho cable que llega desde un generador porque el Mercado no tiene luz.

Es el principal inconveniente que se han encontrado los detallistas para adecuar sus puestos. Algunos de ellos ya han podido dar de alta el contrato y están a la espera de tener suministro. “Esperemos que entre hoy y mañana “, decían en la mañana de este martes.

Tampoco tienen suministro de agua, lo que dificulta las labores de limpieza de todo el material que han trasladado desde el antiguo mercado que ya está cerrado totalmente a la espera de iniciar la obra. El tema de los suministros es común a todos los detallistas. Luego, cada placero tiene el suyo propio.

“Todo esto lo teníamos que haber hecho mientras manteníamos la actividad en el Mercado, antes de cerrar. Que hubiésemos venido por las tardes o en fin de semana porque no podemos tener esto parado tanto tiempo”, explicaba uno de los carniceros que se alojan ya en la carpa.

Es el sector de la carne uno de los que está teniendo más problemas para adaptarse al nuevo espacio. Al suministro básico de luz (también hay problemas con el voltaje) y agua suman problemas de espacio. “Esto es un rompecabezas porque no sabemos cómo encajar todo. En la Plaza teníamos espacio y ahora no podemos ni movernos”, dice Charo Damián, que regenta una conocida recova, mientras coloca una mesa entre vitrinas y máquinas de cortar y de picar carne.

Quienes sin lo tienen todo más adelantado son los pescaderos. Su mudanza ha sido más sencilla y este martes casi todos los puestos tenían la persiana bajada. Colocar pesos, maquinas de hielo y poco más. Tito, el pescadero, sí ha tenido que hacer el “traslado” de los santos que llenaban su puesto en el viejo mercado. “Eso ha sido lo más complicado “, dice bromeando. “Yo espero que podamos abrir pronto porque yo lo tengo ya todo prácticamente listo a falta de la luz y el agua, pero no sabemos cuando la vamos a tener ni cuándo podremos abrir esto”, dice. Nadie se atreve a dar una fecha.

Tampoco Fito López, de la Frutería Manolín. Está recolocando cajas vacías “con ganas de empezar a llenarlas ya de material”. También está a la espera de tener luz. “Cuando la tenga yo podría abrir, porque es lo único que me falta, pero vamos a esperar que todos los compañeros están a punto para abrir todos a la vez”.

“¿Ves como las previsiones del Ayuntamiento eran muy precipitadas?”, grita Patricio, desde el puesto de las aceitunas, recordando que fue uno de los detallistas que puso muy en duda la fecha del 15 de octubre. Realmente todos desconfiaban de abrir el pasado sábado, y más cuando se encontraron con los inconvenientes que han tenido. “Yo creo que la carpa está muy bien, y que aquí vamos a estar bien, pero la verdad es que los puestos nos los han dado sin terminar. Yo, por ejemplo, no tenía vitrina y al final he tenido que ponerla yo. Tampoco tengo el termo del agua que me exige sanidad. En fin, que va a ser muy complicado que abramos esta semana. Yo ya no sé”, lamenta Patricio.

Así, la pregunta de cuándo abrirá el Mercado provisional, la que más se hace en grupos y redes sociales, sigue sin tener respuesta. “Cuando se pueda” es lo más acertado que pueden decir los placeros, teniendo en cuenta la situación actual.