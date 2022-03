Las cocinas de Puerto Real se reinventan sin receta para frenar la huelga

Mientras huelguistas, patronales y Gobierno no se ponen de acuerdo en la receta para solucionar la actual crisis del sector del transporte, en los fogones de los restaurantes gaditanos se buscan alternativas para que los platos no reflejen el desabastecimientos que se evidencia en los principales supermercados de compra al por mayor y en las empresas de proveedores a la hostelería.

Comienza la semana de la cocina de aprovechamiento, de la inventiva, de sustituir unas materias por otras para que los fogones de un sector muy tocado desde que se inicio la pandemia no se apaguen y puedan seguir dando servicio y, en definitiva, trabajando.

“Todos los proveedores de pedidos que hemos realizado hoy nos han dicho lo mismo, que no me aseguran que puedan llegar”, dice Inma Carmona, que junto con Andrea Galliadi regenta dos de los restaurantes de moda en Puerto Real como son BoccaCalle y Brutal.

Ya la pasada semana tuvieron problemas a la hora de encontrar lo básico: frutas, verdura, carnes y pescados. La base de cualquier carta de un restaurante. “Está costando trabajo salir de esta. Vamos a tener que modificar las cartas y esperemos que el público lo entienda”, dice Inma Carmona.

En el caso de los negocios que regenta esta pareja la situación es incluso más complicada. Su cocina es una fusión “italoandaluza”, por lo que la materia prima que utilizan procede tanto de la huerta más cercana como de Italia, de donde le llega directamente la pasta o algunos quesos.

“Lo que llega de Italia es más complicado todavía. Así que nos tememos que vamos a tener que hacer la pasta nosotros mismos y eso implica arrancar el trabajo en la cocina a las seis de la mañana, con el consiguiente gasto que también nos supone”.

Inma Carmona reconoce que está muy preocupada porque casi toda su familia se dedica al sector de la restauración. “Esta mañana hable con mi madre (junto a su familia regenta Restaurante Casa Manolito) y ya me dice que si no le llega el pescado o el marisco que para ellos es muy básico, van a tener que cerrar”. Por eso, la joven espera que la situación se solucione lo antes posible aunque “no estoy viendo yo mucha voluntad de nadie ni veo que se den pasos para que haya un entendimiento”, lamenta.

La situación es muy similar para uno de los restaurantes de mayor peso y tradición de Puerto Real. En ‘El Jardín de Canalejas’, la huelga de transportistas y el desabastecimiento del sector de la alimentación está dañando mucho.

“Nosotros compramos algunos productos para cubrir un par de semanas, pero en muchas cosas lo estamos notando mucho. Por ejemplo, el viernes nos cancelaron la entrega de unos de los principales refrescos”, manifiesta Pilar Rosendo, gerente junto a su familia de ‘El Jardín de Canalejas’.

También van “muy cortos” los pescados y otros productos básicos como los aceites y las conservas. “Habrá que reinventarse, no queda otro remedio, al menos mientras que esto dure”, dice Pilar, quien también apunta a “la subida de precios que se está dando en todos los productos”. En ‘El Jardín de Canalejas’ no han tenido que modificar nada de la carta, pero no es algo que se descarte. “Si eso pasa crearemos un ‘fuera de para que no se vea reducida la oferta”.

Pilar Rosendo también apunta a otro “daño colateral” del paro en el transporte. “Hay familias que ante el miedo a que se produzca un desabastecimiento han hecho compras más grandes de lo habitual y eso también hace que cuando vayan a salir a comer o cenar fuera se lo piensen un poco más, aunque este fin de semana, con la celebración de San José y el Día del Padres ha sido muy bueno”.