El éxito de 'Destroyers' resuena en California

Que la trayectoria del grupo ‘Destroyers’ es imparable no es algo nuevo. Los jóvenes de Puerto Real son ya unos habituales en cualquier espacio en el que la música Rock sea un reclamo y han conseguido cautivar con su frescura y la calidad de sus interpretaciones al público más exigente.

Su éxito ya consolidado en la provincia de Cádiz se intuye repasando los comentarios que cada una de sus versiones acumula en las redes sociales, que se han convertido en una plataforma perfecta para llegar a aquellos que aún no han tenido la suerte de verlos en directo. “Vaya versión y vaya sonido. Espectacular, chicos”, “No todo está perdido, con vosotros todavía hay futuro en el rock”, son mensajes habituales en su canales de YouTube o Instagram.

Y ha sido precisamente en las redes sociales donde los jóvenes se han llevado una enorme alegría al conseguir la reacción de una de las bandas que versionan, la de los estadounidenses Robert Jon and The Wrecks.

El pasado 8 de septiembre la banda puertorrealeña publicaba su último vídeo, versionando la canción She is a fighter, y una de las primeras reacciones fue la de los padres del tema. "Way to go guys!!!" (Así se hace, chicos), fue el mensaje que el perfil oficial de la banda californiana dejó en los comentarios del vídeo. Y tras este, otro del bajista de la formación, Warren Murrell, y uno más del batería, Andrew Espantman, que incluso han compartido esta versión made in Puerto Real de uno de sus temas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Destroyers (@destroyers_rock_)

El cover de She is a fighter está incluido en el último repertorio de los jóvenes, que tienen una gran admiración por la banda californiana a la que pudieron ver en directo este verano en el festival La Isla del Blues celebrado en San Fernando el pasado julio. Allí pudieron saludar a los miembros de la banda, que les animaron a seguir en la música.

Mientras ocurre todo esto, los hermanos Dani (2007) y Mario (2009) Montesinos, Asier Puyana (2010) y Mar González (2008) afrontan ya el regreso a sus clases como estudiantes de Secundaria, que van a seguir compaginando con la música. Tras los conciertos del verano en Country Road (Valdelagrana) y en la Casa de Los Toruños, este sábado 16 ofrecerán su directo en Sugar Café (San Fernando) y preparan la agenda del otoño-invierno.