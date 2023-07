La Isla del Blues se da cita en La Plaza 1871 este viernes con Robert Jon & The Wreck en su cartel

San Fernando acoge un año más el Festival Internacional La Isla del Blues que alcanza ya su vigésimo cuarta edición con la participación en esta ocasión de Robert Jon & The Wreck, Anna Dukke y Pájaro Acoustic Dúo. La cita será el viernes 21 en La Plaza 1871.

El evento musical emblemático es reconocido por su tradición de presentar el mejor blues para los asistentes. En esta edición tras más de dos décadas al escenario se subirán "tres artistas de renombre". Desde el sur de California, llegan Robert Jon & The Wreck con su personal sonido del rock sureño de la Costa Este de Estados Unidos. Desde la creación de la banda en 2011, Robert Jon Burrison (voz principal, guitarra), Andrew Espantman (batería, coros), Henry James Schneekluth (guitarra principal, coros), Warren Murrel (bajo) y el nuevo miembro Jake Abernathie (teclados) han conseguido captar al público de todo el mundo, con álbumes destacados en los últimos años como Last Light On The Highway (2020) o Shine A Light On Me Brother (2021). Recientemente han publicado One Of A Kind, un EP dinámico y polifacético, con material producido por los ganadores del Grammy Don Was (Bonnie Raitt, The Stones, John Mayer) y Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Blackberry Smoke, Rival Sons). Este año también ha visto la luz Live At The Ancienne Belgique, su primera película oficial de conciertos en directo que abarca la última década de su carrera.

Anna Dukke, originaria de la región de La Mancha y criada en Sierra Morena, bebe de los géneros musicales que surgieron en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, como el Gospel, Rhythm and Blues, Delta Blues y Rockabilly. Tras un recorrido por México y Estados Unidos la artista ha dejado huella y tiene seguidores dispuestos a viajar para volver a verla actuar y las peticiones de muchos locales para que acuda a cantar. Su repertorio incluye sus propias composiciones y versiones de canciones de artistas de las décadas de 1930, 1940 y 1950. A finales del año pasado lanzó el álbum Broken Chains en formato de vinilo de 7 pulgadas.

Andrés Herrera, Pájaro han sonado siempre acompañando a otros músicos como Pata Negra, Kiko Veneno o Silvio Fernández Melgarejo. Su directo es una mezcla de rock and roll, blues, surf, swing, saeta, tarantela y spaghetti western. Esta amalgama de estilos ha quedado plasmada en la trilogía que componen sus álbumes Santa Leone, He matado al ángel y Gran poder. Este año celebra sus bodas de plata junto al guitarrista Raúl Fernández (guitarra y voz) y llega a San Fernando para festejar diez años desde que viera la luz Santa Leone.

Además, La Isla del Blues se presente este año recuperando el cartel de la X edición del festival celebrado en el antiguo Teatro Pemán de Cádiz. Hace 17 años del cartel y 13 años del fallecimiento del artista que lo hizo, Lolo Pavón, al que la organización quiere rendir homenaje.

Las entradas para esta cita musical pueden adquirirse en Tickentradas, además de en los establecimientos hosteleros de San Fernando El 44, en la Plaza del Rey y Kuko Tapas, en el Centro Plaza.