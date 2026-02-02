Cuenta atrás para la apertura del parque comercial 'Trocadero Park' en Puerto Real

El nuevo parque comercial de Puerto Real ‘Trocadero Park’ está ya ultimado sus obras para poder abrir cuanto antes. Aunque la última pretensión era hacerlo de cara a la pasada Navidad, finalmente no fue posible y se espera ahora a que, al menos algunas de las firmas que se están implantando, puedan hacerlo “en las próximas semanas”.

El ritmo de los trabajos se ha intentado acelerar acelerado en las últimas semanas, aunque el mal tiempo lo ha dificultado. No obstante, ya algunas de las superficies que se van a implantar en ella están anunciando la “próxima apertura” de su establecimiento. Es el caso del supermercado Cash Fresh, del Grupo Mas, que está ultimando el montaje de una superficie de más de 1.500 m2, que contará con secciones de frescos con panadería, charcutería, carnicería, pescadería y frutería asistidas.

La apertura de este nuevo establecimiento está suponiendo una inversión de 1.526.000 euros, y va a generar 24 puestos de empleo directo. De hecho, de cara a la apertura del establecimiento en Puerto Real, el Grupo MAS ha publicado en su portal de empleo hasta ocho vacantes disponibles para responsable de tienda, reponedor nocturno y jefes de sección y ayudantes de sección (pescadería, carnicería y frutería). Todas las ofertas ahora activas están disponibles en este enlace.

El resto de establecimiento, principalmente franquicias, estarían preparando su apertura de cara a la primavera. Según informó la promotora del parque comercial, Batex & Duplex, dentro de la oferta comercial y de servicios que ofrecerá Trocadero Park se incluye “supermercado, tienda de mascotas, fitness center, complejo de ocio y bolera, tiendas especializadas de ámbito internacional líderes en su segmento, free standers, locales de restauración y servicios cotidianos”. Algunas de las firmas anunciadas fueron: Pepco, Carl's Jr, Basic Fit y Flipa Jump.

El proyecto se ubica en una parcela de 46.500 m2, con ecoparking y 10.000 m2 de superficie construida, en la zona de Marina de la Bahía. La inversión inicial prevista para este espacio rondaba los 20 millones de euros.

Además, Rafael Franco, CEO de Batex, afirmó que mientras se ultima la construcción de Trocadero Park ya se trabaja en una segunda fase del proyecto en el área aledaña que poseerá una superficie de 10.000 m2 y que “hará que los habitantes de Puerto Real no tengan que desplazarse a otros municipios cercanos a efectuar sus compras y dedicar su tiempo libre y de ocio”. Esta fase se proyectaría al otro lado de la calle Factoría de Matagorda. Concretamente en la parcela aledaña a las instalaciones del Club de Tenis de Puerto Real.

“Tras cerca de cuatro años de intenso trabajo en el ámbito urbanístico, cada vez más complejo para los desarrolladores de superficies comerciales, la cuenta atrás para su inauguración es un acicate para continuar trabajando en proyectos de esta naturaleza, tan necesarios para los residentes de áreas urbanas que adolecen de una completa carencia de este tipo de oferta”, afirma Rafael Franco.

El proyecto, en el caso de que finalmente pueda abrir sus puertas a finales de este 2025, lo hará con casi tres años de retraso frente a las previsiones iniciales. Y es que las primeras intenciones de la empresa era inaugurar el parque comercial en el verano de 2023.