Puerto Real triplicará la plantilla de GEN dedicada al mantenimiento de parques y jardines

La limpieza y mantenimiento de los parque y jardines de Puerto Real, lo que ahora llama el Ayuntamiento ‘Infraestructura Verde’, tiene nuevo encargo de gestión. El Ayuntamiento de Puerto Real aprobó en el Pleno de diciembre la actualización de la encomienda, para sustituir a la hasta ahora vigente que databa del 2019. El nuevo modelo amplía su alcance y corrige desequilibrios económicos del anterior.

En rueda de prensa, el concejal de Hacienda, José Alfaro, y el concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, han detallado los principales aspectos del nuevo encargo, que contará con una dotación de 2.100.000 euros, frente a los 852.462 euros del encargo anterior.

José Alfaro y Antonio Gil en rueda de prensa / dca

Según explicó Alfaro, la actualización permite “regularizar la situación actual del servicio”, al pasar de 325.000 a 600.000 metros cuadrados de zonas verdes de actuación, a los que habría que sumar las zonas forestales y pinares, lo que elevaría la superficie total de tratamiento a 1.300.000 metros cuadrados de zonas verdes. El incremento de 1,2 millones de euros en la dotación corrige también las pérdidas anuales de unos 200.000 euros que venía soportando la empresa pública GEN

Ese crecimiento vendrá acompañado de un aumento de la plantilla de la empresa pública GEN, que se va a triplicar pasando de 10 a 30 trabajadores encargados de estas labores. Para ello se anunció que en las próximas semanas se abrirá una bolsa de empleo en el Grupo Energético. Por otro lado, se contempla además la creación de 20 puestos adicionales mediante subcontrataciones, que cumplen con el objeto social de la entidad, al estar reservados para personas con discapacidad, alcanzando así un total de 50 empleos vinculados al servicio de Infraestructura Verde.

La empresa prevé igualmente inversiones por valor de 500.000 euros en equipamientos y vehículos —plataforma elevadora, biotrituradora, camión multibasculante, herramientas eléctricas y bateas— y la creación de un equipo de emergencia 24 horas para incidencias como la caída de árboles.

Un mantenimiento más sostenible

Por su parte, Antonio Gil explicó que el nuevo encargo permitirá ampliar las actuaciones en educación medioambiental, plantaciones y zonas verdes escolares. Se reforzará el mantenimiento de viveros y pinares, la forestación y reforestación dentro del Plan de Incendios, y la red de riego se mejorará de forma progresiva conforme al Plan de Sequía.

El recientemente presentado Plan de Arbolado Municipal dispondrá ahora de cobertura plena, con triplicación de plantaciones, garantía de riego y ausencia de productos químicos como el glifosato. También se incrementará la frecuencia de las podas, el programa específico de limpieza de palmeras y las labores de desbroce y corte de praderas en vías públicas y polígonos.

Gil subrayó que no se usará césped artificial, para evitar microplásticos, y que los tratamientos preventivos de plagas —como la endoterapia en pinos frente a la oruga procesionaria— “consolidan el compromiso del Ayuntamiento con una gestión ambientalmente responsable”.

En palabras del concejal de Hacienda, José Alfaro, “con esta medida, este equipo de gobierno cumple con uno de sus grandes objetivos en este mandato: actualizar los encargos que tiene este Ayuntamiento con las sociedades públicas”.

Por su parte, el concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, señaló que “este nuevo encargo permitirá consolidar un modelo de gestión más eficiente y sostenible, que mejore el mantenimiento de los espacios verdes y refuerce el compromiso del Ayuntamiento con el cuidado del entorno y el cambio climático”.