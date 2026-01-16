El Ayuntamiento instala módulos de aseos y duchas en el Edificio Miramar del Río San Pedro

Cuando están a punto de cumplirse dos meses del incendio que se originó el pasado 20 de noviembre en el garaje del Edificio Miramar del Río San Pedro, los vecinos han visto cumplida una de sus principales demandas. Este viernes, el Ayuntamiento de Puerto Real ha instalado junto al edificio dos módulos sanitarios, de aseos y otro de duchas.

Fue una de las demandas el que el pasado 26 de diciembre llevaron hasta el salón de plenos, recordando al Consistorio la necesidad de contar con esta ayuda, ya que el edificio sigue siendo “no habitable”, por la falta de saneamiento y de suministro de agua corriente.

Hasta ahora, los vecinos habían estado usando los aseos químicos portátiles que se habían instalado junto a los bloques de viviendas, pero que el pasado 7 de enero fueron retirados al acabarse la cobertura del seguro comunitario. Por lo tanto, llevaban los residentes en el Edificio siniestrado once días si acceso a los baños, y teniéndose que trasladar hasta la Sala de Barrio Río San Pedro, que ha permanecido abierta en un horario marcado para estos menesteres, y que seguirán disponibles.

El Ayuntamiento de Puerto Real ha habilitado estas instalaciones tras formalizar un contrato de emergencia de seis meses, prorrogables otros seis si fuera necesario. Se trata de dos módulos completos, masculino y femenino, cada uno equipado con: 3 inodoros, 3 duchas y 4 lavabos.

El Ayuntamiento ya había instalado grifos exteriores para que los afectados pudieran recoger agua y se contrataron dos aseos químicos, un servicio que posteriormente asumió el seguro de la comunidad de propietarios, aunque este dejó de abonarse el pasado 7 de enero, quedándose el vecindario nuevamente sin este recurso.

Por otro lado, poco a poco, el edificio empieza a someterse a la necesaria reparación para recuperar la normalidad. El Ayuntamiento ha conocido que ya han llegado los nuevos tubos para reponer los bajantes y que la empresa contratada por la comunidad prevé iniciar la instalación de inmediato en la zona verde (la menos afectada y sin daños estructurales). Con ello, se espera que las familias puedan ir recuperando progresivamente la normalidad en las próximas semanas.

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha trasladado que “el Ayuntamiento ha estado apoyando en todo momento a los vecinos y vecinas, especialmente porque se trata de una situación excepcional que afecta a la vida diaria de más de un centenar de familias”. Ha subrayado que, aunque el origen del problema es de carácter privado y corresponde a las aseguradoras del edificio, “el Ayuntamiento ha puesto todos los medios a su alcance para garantizar soluciones temporales y aliviar las dificultades del vecindario mientras se completan las reparaciones”.