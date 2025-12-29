Los vecinos del Edificio Miramar piden auxilio al Ayuntamiento de Puerto Real: "Así no podemos vivir"

Una amplia representación de los vecinos del Edificio Miramar del Río San Pedro, que sufrió un incendio en su garaje el pasado 20 de noviembre, han acudido al salón de plenos del Ayuntamiento para reclamar ayuda al Consistorio. Durante la sesión, recordaron las dificultades que tienen en su día a día, especialmente desde que el edificio fue declarado “no habitable” al carecer de red de saneamiento. “No tenemos agua y para nosotros es imposible, cosas tan básicas como darnos una ducha caliente”, recordó en la sesión Blanca Navarro, quien tomó la palabra en nombre de los vecinos.

“La mayoría de familias seguimos viviendo en el edificio debido a la falta de alquileres en la zona y nos abastecemos de agua mediante unos grifos que se colocaron en el patio de la comunidad, veinte días después del incendio”, recordó. También manifestaron que, aunque pueden hacer uso de las duchas de la sala de barrio Río San Pedro, tienen que hacerlo en el horario de apertura de las instalaciones. “El 25 de diciembre, día de Navidad, no pudimos usarlo, por ejemplo”.

Otro de los temas en los que hizo hincapié fue en la necesidad de reforzar la limpieza tanto en el alcantarillado colindante al edificio, en el que vierten las aguas grises; y en la limpieza de los baños portátiles que hay instalados en el exterior del edificio, que actualmente solo se limpian dos días a la semana. “Algo insólito para la cantidad de personas que residen en la comunidad”, apuntó.

Pero para la mayoría de los vecinos uno de los principales motivos de angustia es la incertidumbre. “La mitad de la comunidad podrá volver, o eso se dice, en un plazo relativamente corto, pero de la otra mitad, debido a los daños estructurales, no se sabe nada. Podrán ser seis meses, un año o más”. Por ello pidieron “auxilio” para poder vivir de forma digna mientras duren las obras, y que, si el Ayuntamiento no puede, que la pida a quien sí. “Siempre se dice que Puerto Real es un pueblo solidario, pero tenemos la sensación de que se han olvidado de nuestra comunidad”, dijeron.

Así, entre las peticiones que realizaron, teniendo en cuenta la dificultad que existe para encontrar viviendas en alquiler, reclamaron un módulo portátil de baños y duchas calientes, fregaderos portátiles o un comedor del que los vecinos puedan hacer uso. A esto añadieron lo más urgente: la instalación de bajantes provisionales “para poder vivir con dignidad”.

Baños en el exterior del edificio Miramar / C. P.

Además de esto, recordaron que hay muchos vecinos que están sufriendo daños psicológicos tras el incendio. “Hombres y mujeres que están de baja médico y niños y niñas que no pueden dormir en sus casas por miedo. Necesitamos también atención psicológica”. En definitiva, el colectivo vecinal pidió “más ayuda y empatía”.

Tras la intervención de Blanca Navarro, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, aseguró que el Ayuntamiento está con los vecinos. “Hemos ayudado en todo lo posible y vamos a seguir haciéndolo. No tengáis la menor duda”, dijo. Salvador se comprometió con los vecinos a estudiar la posibilidad de agilizar la instalación de la red de saneamiento, a través de la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI).

Los vecinos se abastecen de agua en un grifo comunitario / Jesús Marín

Sobre el realojo de las familias afectadas, la primera edil reconoció las dificultades para hacerlo debido a la falta de disponibilidad en el parque municipal de viviendas y a la escasa oferta de viviendas en alquiler. “Hemos estado buscando viviendas por todas partes: en Puerto Real, Cádiz, San Fernando, El Puerto… pero no ha sido posible. Incluso pedimos a la Junta que no prestase la Residencia de Estudiantes Bahía para acoger a las familias, pero van a empezar ya la obra de reforma”, aseguró.

Para finalizar, Aurora Salvador insistió en que tienen “la mano tendida por parte del Ayuntamiento porque entendemos que la situación es crítica”.