Desalojan de madrugada un edificio con más de cien viviendas en el Río San Pedro por un incendio en el garaje

Los vecinos de la barriada Río San Pedro de Puerto Real se han llevado esta madrugada un tremendo susto tras originarse un incendio en el garaje situado bajo un edificio 'Miramar', ubicado en la calle Puerto Rico, entre la Avenida de la Bahía y Avenida de Argentina.

A las dos de la madrugada, todos los residentes de los doce portales que componen el edificio, con más de 120 viviendas en total, fueron evacuados por la Policía Local, Policía Nacional y los Bomberos del Consorcio Provincial, ante el temor de que las llamas se extendiesen al resto del bloque.

De los sistemas de ventilación de los garajes salía una densa columna de humo negro, que inevitablemente, acabó entrando también en muchas de las viviendas pese a que los vecinos cerraron puertas y ventanas al salir de ellas a toda prisa, por recomendación de los profesionales de Bomberos de Cádiz.

Según algunos vecinos que accedieron al garaje para intentar salvar sus coches cuando el fuego se originaba, y que acabaron desistiendo ante la peligrosidad que ello suponía, el fuego pudo haberse originado en un vehículo eléctrico. En los últimos años han crecido las instalaciones de carga de estos vehículos en el garaje siniestrado.

Estado del interior del garaje / dca

Después de más cuatro horas de angustia en plena calle, los vecinos, a los que se les proporcionaron mascarillas, pudieron acceder a sus viviendas para ventilarlas, toda vez que los Bomberos certificaron que ya no existía más riesgo para ellos. Aunque por el momento se desconoce el número de vehículos que finalmente han resultado afectados. Después de que los Bomberos sofocasen el incendio en el garaje, un retén del Consorcio permaneció en la zona, ya que, según algunos vecinos, “de vez en cuando saltaban algunas chispas de los vehículos”.

Siete personas atendidas por los servicios sanitarios

Siete personas han sido atendidas por los servicios sanitarios esta madrugada tras producirse el incendio del garaje subterráneo. Una de ellas ha necesitado traslado a un centro hospitalario por inhalación de humo, y el resto, atendidas en el lugar por patologías de carácter leve, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Varios vecinos llamaron al teléfono 1-1-2 sobre la 2:40 horas para informar de que ardía un vehículo en un garaje subterráneo de un edificio de la barriada Río San Pedro. Inmediatamente, la sala coordinadora de emergencias activó a los bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional, a la Cruz Roja y al Centro de Emergencias Sanitarias.

"Hay que evaluar posibles daños en el edificio"

Aunque la mayoría de residentes en el edificio han podido regresar a sus viviendas, habrá que evaluar los daños reales en el edificio, que, de momento, no tiene servicio de agua corriente. "Ahora mismo aquí no se puede hacer vida normal, porque no es solo el hollín que se ha colado en muchas viviendas, es que han reventado las tuberías y no tenemos ni agua corriente", decía un vecino preocupado.

También temen que se hayan producido daños en la estructura, ya que "a simple vista en el patio se ve una hondonada en lo que es el techo del garaje, que nos preocupa", alertan".

La propia alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, que ha lamentado el incidente, ha informado de que "los vecinos de la planta baja no pueden volver a sus casas hasta que sea valorada la bobadilla central del edificio por la arquitecta municipal". El Ayuntamiento ha habilitado el Centro Cívico del barrio para que los vecinos afectados pueden ir en la situación de espera.