La corporación de Puerto Real abandona el pleno ante el discurso negacionista de VOX sobre la violencia de género

La entrada de VOX en el Ayuntamiento de Puerto Real tras las últimas elecciones municipales marcaba un cambio importante en el ámbito político de la Villa, especialmente en el salón de plenos, muy acostumbrado en las últimas legislaturas a estar formado solo por grupos de izquierda.

Aunque siempre ha existido el lógico debate entre formaciones políticas, no se habían dado casos como el de este jueves, cuando por primera vez se rompía la unanimidad habitual para aprobar declaraciones institucionales como la del 25-N, Día por la eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

El discurso que presentó al única concejala de VOX, Milagros Gómez, provocó que prácticamente toda la corporación municipal abandonase el salón de plenos. Se marcharon los concejales de la Confluencia de Izquierdas, del PSOE, de AxSí y Adelante Andalucía. De estos grupos solo permaneció en la sala la alcaldesa, Aurora Salvador, y el excalcalde, Antonio Romero, que ojiplático escuchaba a la edil de VOX. También se quedaron el concejal del PP, Vicente Fernández, y la edil no adscrita (exconcejala del PP), Inmaculada Garrido, que tampoco apoyaron la declaración, aunque por motivos distintos.

La edil no adscrita dijo votar en contra porque no se le había invitado a participar en la elaboración de la declaración como al resto de grupos. “No puedo apoyar aquello de lo que se me excluye”, dijo Ramírez

En su turno de intervenciones, la edil de Vox, Milagros Gómez, arrancó con un agradecimiento al resto de formaciones por haber “intentado un consenso, aunque han habido demasiadas diferencias que no hemos podido solventar”. Y esas diferencias de las que hablaba, las fue enumerando una a una.

Gómez uso el habitual argumentario de VOX para explicar que su formación esta “en contra de todas las violencias: hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia los niños y hacia los ancianos”. Se refirió al feminismo de la declaración institucional como “feminismo radical, que nada tiene que ver con las mujeres que buscamos una igualdad real”.

A esto sumó que, “aunque muchos no quieran reconocerlo, la violencia contra el hombre también existe y las leyes solo protegen a las mujeres”. Incidió en que, “pese a todo el dinero malgastado en el Ministerio de Igualdad, la violencia contra la mujer ha aumentado”. La edil de VOX llegó a decir que muchas de las denuncias por violencia machista "son archivadas porque su único objetivo eran hacer daño al hombre". "Las mujeres estamos hartas de feministas", continuó

Además de criticar algunas de las acciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Puerto Real, como las Jornadas de lucha y arte contra la violencia machista, dijo que “los problemas reales de las mujeres son otros, como la conciliación, el precio de la cesta de la compra o las mujeres violadas por los excarcelados por la Ley del solo sí es sí”.

Fue en ese momento cuando el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento, José Alfaro, que ocupaba su asiento en la mesa presidencial del pleno, junto a la alcaldesa, se levantó y espetó: “Me niego a escuchar esto”, y abandonó la sala. Tras él, se levantó la exalcaldesa, Elena Amaya, el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, y, al final, la práctica totalidad de la corporación.

Mientras esto ocurría, la edil de VOX ni se inmutó, y continuó con su discurso como si nada estuviese ocurriendo. “¿Cómo pueden partidos que defienden esta ideología de violencia de género hablar de igualdad entre hombres y mujeres, cuando con sus leyes han incrementado la desigualdad incluso entre mujeres?”, decía Milagros Gómez cerrando su discurso, con el que los concejales regresaban al salón de plenos.

“Sé que no la voy a convencer, pero no entiendo que no aceptéis este tipo de violencia. Si las mujeres, por defender su género, somos feministas que estamos hundiendo a las mujeres… Eso no hay quien lo entienda, aunque le deis veinte vueltas a lo que estáis diciendo. Si una mujer como yo, que defiende a una mujer asesinada, es una feminista radical, lo soy”, dijo la alcaldesa, Aurora Salvador.

Acto seguido, la concejala de Feminismos, Lorena Díaz, añadió que “han sido 54 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año, a consecuencia de una violencia de género, lo niegue quien lo niegue”. Advirtió también a VOX sobre la peligrosidad de su discurso, asegurando que "este tipo de mensajes negacionistas son, en una gran parte, el motivo por el que siguen creciendo los casos de violencia de género".

Finalmente, la declaración se aprobó con el respaldo de la confluencia de Izquierdas, el PSOE, Andalucía por sí y Adelante Andalucía. El Partido Popular se abstuvo, mientras que la edil de Vox y la edil no adscrita votaron en contra.