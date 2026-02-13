El Consorcio de Bomberos aprueba la cesión de suelo municipal para construir el nuevo parque en Puerto Real

La Junta General Extraordinaria del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, celebrada ayer jueves, aprobó la cesión por parte del Ayuntamiento de Puerto Real de los terrenos municipales donde se construirá el nuevo parque de bomberos de la localidad.

Como ya adelantó el CBPC, el pleno de la corporación municipal de Puerto Real aprobó esta moción a finales del pasado mes, y el siguiente paso era aprobarla por parte del Consorcio y así poder iniciar los trámites para licitar la redacción y ejecución “de tan importante, demandado y necesario proyecto para el servicio y la localidad”, tal y como explicó el presidente, José Ortiz.

Un nuevo parque de bomberos, financiado íntegramente por el Consorcio, que se ubicará en un terreno de unos 5.000 metros cuadrados en la zona de El Almendral, entre las calles José Saramago, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez; “y que permitirá contar con unas instalaciones modernas, mejorar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias, en beneficio de los profesionales que operan en la zona y de la seguridad ciudadana”, destacó Ortiz.

Esto supondrá el traslado del actual parque del municipio, situado en el polígono de Tres Caminos, a una zona más cercana al núcleo urbano. Y es que el principal objetivo es reducir los tiempos de respuesta y permitir llegar antes a cualquier incidente.

Según el propio Consorcio, las estadísticas operativas y la experiencia reciente avalan la necesidad de esta nueva infraestructura. Sobre este asunto, la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha recordado en varias ocasiones el desafortunado incendio del parque de Las Canteras y el impacto que este tuvo en la ciudad, evidenciando las limitaciones del actual parque de bomberos. “Desde aquel incendio nos dimos cuenta de que el parque estaba demasiado lejos a pesar de encontrarse en el término municipal. Ha sido una preocupación constante desde entonces”, señaló Salvador.

Sobre el futuro del parque de Tres Caminos hay que recordar que se trata de una instalación propiedad del Consorcio y que la intención de este es vender esos suelos cuando se construya el nuevo parque. No obstante, la financiación del nuevo parque no dependerá de esa venta.

Dudas sobre la nueva ubicación

A finales del pasado mes de enero, el pleno municipal dio el visto bueno a la cesión de la parcela en la que se va a construir, tras un intenso debate en el que participaron vecinos de la zona e incluso el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz.

Los principales grupos de la oposición, PSOE y AxSí, votaron en contra de la cesión de la parcela, tras solicitar al equipo de gobierno que dejase la propuesta sobre la mesa, para intentar buscar un mayor consenso entre los vecinos, e incluso estudiar otras localizaciones posibles.

Ambos grupos señalaron otras posibles ubicaciones, con menos oposición vecinal, como la que ya viene recogida en el PGOU (junto al cementerio) y la situada frente a Airbus en El Trocadero, cuya cesión por parte de SEPE se empezó a trabajar en la pasada legislatura.

Pero el equipo de gobierno no aceptó retirar el punto. El edil de Urbanismo, José Antonio Montilla, dio las explicaciones pertinentes, haciendo hincapié en la “urgente necesidad” de acercar el Parque de Bomberos al núcleo urbano. Sobre la posibilidad de implantarlo en otras localizaciones, el edil recordó que la parcela del cementerio “no está urbanizada y no tiene ahora las mejores conexiones”, por lo que “retrasaría mucho el proyecto”. Sobre la situada en el polígono El Trocadero, aludió a que no se logra alcanzar un acuerdo con el SEPE para la cesión de parte de la parcela.

También habló de otra parcela que se había barajado en el polígono Río San Pedro, cerca de los astilleros, que los técnicos habían descartado porque “no supondría beneficios para Puerto Real debido a la cercanía con el parque de bomberos de Cádiz, que ya intervine en algunas zonas de Puerto Real como el Río San Pedro.

Sobre la finalmente elegida, la del Almendral, recordó Monilla que su emplazamiento responde a criterios de equidistancia, entre otros, y que cuenta con acceso seguro a las principales vías de comunicación, lo que facilita la salida rápida de los tiempos de emergencia.

Respecto a la incidencia que podría suponer para los vecinos, puso de manifiesto que hay numerosos parques en entornos urbanos sin que se generen problemas de convivencia, y que Bomberos adoptará las medidas necesarias para garantizar la convivencia entre los usos del parque y las zonas residenciales. “En definitiva, la decisión responde a criterios técnicos, operativos y de seguridad”, dijo Montilla