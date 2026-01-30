Puerto Real aprueba el traslado del Parque de Bomberos al Almendral, con la oposición de PSOE y AXSí

El Parque de Bomberos de Puerto Real se trasladará desde el polígono de Tres Caminos hasta la zona de El Almendral. El pleno municipal, dio el visto bueno a la cesión de la parcela en la que se va a construir, tras un intenso debate en el que participaron vecinos de la zona e incluso el presidente del Consorcio de Bomberos, José Ortiz.

Los principales grupos de la oposición, PSOE y AxSí, votaron en contra de la cesión de la parcela, tras solicitar al equipo de gobierno que dejase la propuesta sobre la mesa, para intentar buscar un mayor consenso entre los vecinos, e incluso estudiar otras localizaciones posibles.

“El expediente viene al pleno sin consulta política, sin información a los vecinos y con el parapeto de los técnicos”, dijo el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, quien también señaló que ya el PGOU de Puerto Real recoge una parcela junto al cementerio para ubicar el Parque de Bomberos, “lo que pasa es que no está urbanizada y el equipo de Gobierno no quiere ni gastarse el dinero ni trabajar”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Carlos Salguero, además de hacer alusión a la oposición vecinal, cuestionó la idoneidad del emplazamiento propuesto por el Consorcio de Bomberos y el gobierno local, al tratarse de una zona “rodeada por urbanizaciones, con calles estrechas y accesos complicados para vehículos de gran tamaño, lo que podría generar problemas de convivencia y seguridad”.

Por otro lado, recordaron que en la anterior legislatura se iniciaron negociaciones con el SEPE para ubicar el proyecto en una parcela libre frente a Airbus, “una opción que contaba con predisposición por parte de las administraciones implicadas y que quedó pendiente de desarrollo en esta legislatura”.

Pero el equipo de gobierno no aceptó retirar el punto. El edil de Urbanismo, José Antonio Montilla, dio las explicaciones pertinentes, haciendo hincapié en la “urgente necesidad” de acercar el Parque de Bomberos al núcleo urbano. Sobre la posibilidad de implantarlo en otras localizaciones, el edil recordó que la parcela del cementerio “no está urbanizada y ni tiene ahora las mejores conexiones”, por lo que “retrasaría mucho el proyecto”. Sobre la situada en el polígono El Trocadero, aludió a que no se logra alcanzar un acuerdo con el SEPE para la cesión de parte de la parcela.

También hablo de otra parcela que se había barajado en el polígono Río San Pedro, cerca de los astilleros, que los técnicos habían descartado ya que “no supondría beneficios para Puerto Real debido a la cercanía con el parque de bomberos de Cádiz, que ya intervine en algunas zonas de Puerto Real como el Río San Pedro.

Sobre la finalmente elegida, la del Almendral, recordó Monilla que su emplazamiento responde a criterios de equidistancia, entre otros, y que cuenta con acceso seguro a las principales vías de comunicación, lo que facilita la salida rápida de los tiempos de emergencia. “Habláis de calles estrechas pero los técnicos que deben hacer uso de él, dicen que el suelo es óptimo, y entiendo que los bomberos no se van a meter en una ratonera”, apostilló.

Respecto a la incidencia que podría suponer para los vecinos, puso de manifiesto que hay numerosos parques en entornos urbanos sin que se generen problemas de convivencia, y que Bomberos adoptará las medidas necesarias para garantizar la convivencia entre los usos del parque y las zonas residenciales. “En definitiva, la decisión responde a criterios técnicos, operativos y de seguridad”, dijo Montilla

Antes de iniciar la votación, la alcaldesa se dirigió a los vecinos. “Mi responsabilidad es vuestra seguridad, y tengo que pensar en todos los vecinos. Sé que es incómodo tener algo que no se quiere tener en tu puerta, pero hay que priorizar la seguridad. Por eso estamos dando valor a los informes técnicos”, dijo.