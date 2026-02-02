Carnaval de Puerto Real 2026: Premios para las mejores letras republicanas y solidarias con Palestina

El Ateneo Republicano de Puerto Real ha convocado el que ya es el VI Certamen de coplas de Carnaval, que premiará a la letra que mejor refleje los valores republicanos de igualdad, libertad, fraternidad, de entre las presentadas en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval del Teatro Principal. Por lo tanto, podrá participar cualquier agrupación que se presente al Concurso, con independencia de su modalidad o categoría, siempre que interprete la letra a concursar durante cualquiera de las fases del concurso.

La letra a cantar deberá se inédita y hacer mención expresa a los valores republicanos de igualdad, libertad y fraternidad; valorándose también que se promuevan valores pacifistas, ecológicos, contra la violencia de género, la xenofobia, pobreza, exclusión social o libertad de expresión, entre otros.

Todas las agrupaciones participantes deberán enviar la letra que presentan a este certamen, al correo electrónico ateneorepublicanopr@gmail.com, incluyendo los datos de la agrupación, autores y contacto, hasta el domingo 15 de febrero.

El jurado de este Certamen estará compuesto por miembros del Ateneo Republicano de Puerto Real, que contará con el asesoramiento para tal fin, de una persona vinculada y de prestigio en el Carnaval. Habrá un único premio consistente en un trofeo y 150 euros en metálico.

La entrega del premio tendrá lugar en el acto público que el Ateneo Republicano celebrará el viernes 10 de abril en el Teatro Principal, en el que la agrupación ganadora se compromete a participar.

Las letras a Palestina también tienen premio

La Plataforma Puerto Real con Palestina también ha convocado el II Premio de letras de Carnaval en solidaridad con el pueblo palestino. “Entendemos que con esta convocatoria contribuimos a la sensibilización social y a dar a conocer y concienciar sobre el sufrimiento que padece el pueblo palestino desde hace décadas”, dice la Plataforma.

El concurso va dirigido a todas las agrupaciones carnavalescas de Puerto Real que deseen participar y que vayan a interpretar alguna copla en solidaridad con Palestina durante el Carnaval 2026.

Las coplas que aspiren al premio se remitirán antes del 19 de febrero de 2026 por correo electrónico a puertorealconpalestina@gmail.com. En él se debe especificar el nombre de la agrupación, autoría, y contacto de su representación legal. También debe adjuntarse la letra a concurso, así como un video de su interpretación durante un ensayo de la agrupación.

El jurado, que otorgará un único premio de 150 euros, estará formado por miembros de la Plataforma Puerto Real con Palestina y por componentes de agrupaciones carnavalescas de Cádiz. La entrega del premio tendrá lugar en un próximo evento organizado por la Plataforma Puerto Real con Palestina durante el mes de marzo, en el que participará, si es posible, la agrupación ganadora.