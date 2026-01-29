Puerto Real abre las inscripciones para participar en el COAC del Teatro Principal

El Ayuntamiento de Puerto Real ha abierto hoy jueves el período de inscripción para participar en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas 2026. Durante siete días naturales, las agrupaciones interesadas podrán formalizar su inscripción, hasta las 23:59 horas del próximo miércoles 4 de febrero.

El certamen contempla la participación de un total de 22 agrupaciones distribuidas en dos categorías: 8 infantiles (3 comparsas, 3 chirigotas y 2 cuartetos) y 14 de adultos (6 comparsas, 6 chirigotas, 2 cuartetos). A estas se suman diez romanceros que tendrán un concurso propio en el Centro Cultural Rosa Butler.

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de entrada y deberán presentarse en el Registro Municipal, presencialmente o en cualquiera de las formas legales establecidas para ello. La documentación necesaria —incluidas las bases y la hoja de inscripción— está disponible en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Puerto Real.

La concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, ha señalado que “la apertura del plazo marca el inicio de los preparativos del Carnaval, una cita muy esperada por las agrupaciones locales y por el público que cada año llena el Teatro Principal”.

El Concurso se desarrollará, en horario de tarde/noche, en el Teatro Principal de Puerto Real durante el mes de febrero y en las sesiones que se determinen por la organización según el número de inscritos. Los días previstos para el Concurso son el jueves 12 de febrero para la modalidad de infantiles; y para la modalidad de adultos el lunes 16 y el martes 17 de febrero la fase semifinal, y el miércoles 18 de febrero la Gran Final. El Concurso de la modalidad de Romanceros se celebrará en el Centro Cultural Rosa Butler, el viernes 20 de febrero.

Como en anteriores ediciones del COAC de la Villa, si se cubren todas las plazas de infantiles o un número importante de ellas, se celebrará una sesión exclusiva para esta categoría. Si no fuese así, las inscritas se repartirían al inicio de las sesiones de adultos.

Estos son los premios del concurso

Referente a los premios, en la modalidad infantil se premiará con 500, 300 y 200 euros para el primer, segundo y tercer clasificado en comparsas y chirigotas. En cuartetos serán 200 ,150 y euros, respectivamente.

Por su parte, las comparsas y chirigotas de la categoría de adultos recibirán 800 euros (primer premio) 500 euros (segundo premio) y 300 euros (tercer premio) Para cuartetos adultos los premios son de 300, 200 y 125 euros, según la posición que determine el jurado. Por último, el concurso de Romanceros ofrece tres premios de 200, 125 y 100 euros.