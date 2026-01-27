Se abre el plazo de inscripción para la Muestra de Baile por Tanguillos de Puerto Real
Se va a celebrar el 20 de febrero en la Plaza de Jesús, y contará con cuatro categorías según la edad y tres modalidades
La delegación municipal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha informado de la apertura, hasta el 6 de febrero, del plazo de inscripción para participar en la “Muestra local de baile por tanguillos” del Carnaval 2026 que se celebrará el 20 de febrero, a partir de las 17:00 horas, en la Plaza de Jesús.
Podrán participar los alumnos y alumnas de las diferentes academias de la localidad así como quienes no pertenezcan a ninguna de estas asociaciones, en la modalidad de solistas, parejas o grupos, debiendo estar empadronados en Puerto Real.
Las inscripciones se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en cualquiera de las formas legalmente establecidas y preferentemente en la sede electrónica incluyendo una lista de los participantes ordenados por categorías y modalidades.
Para la muestra de 2026 las categorías serán cuatro:
- Alevines: hasta los 7 años
- Infantiles: de 8 a 12 años
- Juveniles: de 13 a 17 años
- Adultos: a partir de 18 años
Además, cada categoría se subdivide en tres modalidades: solistas, parejas y grupos de entre 3 y 12 componentes. Solo se podrá participar en una modalidad. Los participantes deberán presentar la música a bailar en una memoria USB, antes del cierre del plazo de inscripción. Se bailará la música del tanguillo de Cádiz, ajustándose a pasos y compases tradicionales. Los participantes deberán ir vestidos de la manera tradicional en este tipo de bailes.
