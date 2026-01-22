Puerto Real busca candidatos para sus distinciones de Carnaval: el Plumero de Oro y la Serpentina de Plata

El Carnaval de Puerto Real quiere reconocer un año más el trabajo de los puertorrealeños en la fiesta de febrero. Hasta el 25 de enero está abierto el plazo para presentar candidaturas para optar al Plumero de Oro y a la Serpentina de Plata 2026.

En el caso del Plumero de Oro, se reconocerá la trayectoria de, al menos, 15 carnavales en activo en cualquier ámbito relacionado con el Carnaval puertorrealeño, mientras que la Serpentina de Plata está destinada a quienes hayan participado durante 10 carnavales o más en actividades vinculadas a la artesanía, participación popular o la Cabalgata del Humor.

Las candidaturas presentadas deberán exponer los méritos del candidato y justificarlos adecuadamente. La Mesa del Carnaval, que será quien evalúe las candidaturas, una vez entregadas las candidaturas y con el asesoramiento que estime conveniente, procederá al estudio y constatación de los méritos contenidos en cada una de ellas. Una vez examinadas todas las propuestas, designará a la persona o entidad candidata a la distinción del Carnaval de 2026 y elevará esta candidatura al Foro de Fiestas, que será quien lo designe, finalmente.

Las candidaturas deben presentarse en el Registro General del Ayuntamiento por cualquiera de las vías legalmente establecidas, y el detalle de las bases, así como la documentación a aportar, están disponibles en la web municipal