Domingo Vías y la Academia de Yoli Armario son el Plumero de Oro y la Serpentina de Plata del Carnaval de Puerto Real de 2025

C. P.

Puerto Real/La Mesa del Carnaval y el Foro de Fiestas de Puerto Real mantuvieron en la tarde de ayer jueves una sesión en la que designaron a Domingo Vías Bermúdez y a la Academia de Yoli Armario como Plumero de Oro y Serpentina de Plata, respectivamente, del Carnaval de Puerto Real 2025.

El Plumero de Oro, máximo galardón de nuestro Carnaval, lo otorga el Ayuntamiento de Puerto Real a través del Foro Municipal de Fiestas, y representa un reconocimiento a toda una vida dedicada a la fiesta.

Una trayectoria que comenzó con 8 años

A la hora de elegir a Domingo Vías Bermúdez se ha tenido presente que es todo un ejemplo de amor y respeto por el Carnaval. Su primera participación, con tan sólo ocho años, fue en la chirigota ‘Los vendedores de piñones’ (1984), junto a su padre. A partir de ese año comienza una trayectoria intachable en la fiesta, que abarca chirigotas, comparsas y coros, muchas de ellas en el concurso del Gran Teatro Falla.

Así, lo encontramos en los ya lejanos años ochenta en ‘Los cangrejitos del Balneario’ (chirigota, 1985) y ‘Magia infantil’ (comparsa, 1989). En la década de los noventa, quizás la más destacada de nuestros carnavales, Domingo participa en las comparsas ‘Entre pinos y caracolas’ (1992); ‘Al-Andalus’ (1993); ‘Bajo un mismo cielo’ (1994); ‘Vigías de occidente’ (1995); ‘Rompiendo moldes’ (1997) ; ‘Sembrando ilusiones’ (1998); ‘Noche de Carnaval’ (1999) y ‘El balneario’ (2000). En algunas de estas agrupaciones, Domingo, además de componente, ejerció como director de las mismas.

Domingo Vías, Plumero de Oro del CArnaval de Puerto Real 2025 / DCA

Durante las dos primeras décadas del nuevo siglo, Domingo deja temporalmente la modalidad de comparsa para dedicarse a chirigotas y coros. Así, podemos citar coros como ‘Su majestad’ (2001); ‘Tutti contenti’ (2005); ‘Los supervivientes del Café del Puerto’ (2006); ‘Mirando pa Rota’ (2007); ‘Al enemigo ni agua’ (2008); ‘El Trocadero de Puerto Real’ (2009); y ‘La pesadilla’ (2010), así como en las antologías en homenaje a Los Corsarios y a Antonio García (2014, 2018), participando con esta última en el Pregón del Carnaval de 2018.

En esta misma época participó en las chirigotas: ‘Torrente III contra la mafia del Carnaval’ (2002); ‘La chirigota de María la Yerbagüena’ (2003); ‘Los Pan Quemaíto’ (2004); ‘Los apoderaos sin ambiciones’ (2012) y ‘Los que no se pierden ni una’ (2019), así como en la agupación callejera ‘A tuti plen’ (2011).

Recientemente Domingo ha regresado a la comparsa, participando en ‘Los Borracheras’ (2023); ‘Los ofendiditos’ (2024) y ‘Aquí me quito las penas’ (2025).

Serpentina de Plata a la Academia de Yoli Armario

Grupo de la Academia de Baile de Yoli Armario, el pasado Carnaval / DCA

El galardón de la Serpentina de Plata lo concede el Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Foro Municipal de Fiestas, para premiar la participación popular en los actos del Carnaval, especialmente en las labores de artesanía y por la participación en la Cabalgata del Humor. Yolanda Armario y su academia destacan por su compromiso por mantener viva la esencia de la cabalgata de nuestro pueblo, con un grupo que, según sus propias palabras, “es como una gran familia”.

Yolanda Armario comienza a participar en las cabalgatas de Carnaval siendo una niña, acompañando a su madre. Con el paso de tiempo, con la colaboración de su gente, familia y amigos, se embarca por derecho en esta fiesta carnavalesca. En 2016 comienza su participación oficial con un vestuario de gimnasia, acompañada por un grupo de 30 personas.

Arranca aquí el gusanillo que ya no podrá parar hasta la fecha. En el año 2017, aun sin participar en el concurso, participan con el propio uniforme de su asociación. Más de 50 personas se suman a esta locura, dándole a la cabalgata un punto de color y alegría.

Ya en el año 2018 elabora su primer disfraz, una idea conjunta que sale con la colaboración de todo su grupo, “Las Zumberas”, que cuenta con la participación de más de 70 personas, y que obtiene el tercer premio en el concurso de disfraces de la cabalgata.

En el año 2019, elaboraron un disfraz mediante tutoriales que ella misma enviaba a su grupo. En esa edición se presenta con el nombre “Vaya tela de araña”. Obtiene nuevamente el tercer premio en el concurso, acompañada por más de 70 personas.

Grupo de la Academia de BAile de Yoli Armario / DCA

2020 fue el año del disfraz de los gatos de la conocida “Pipi”, un atuendo muy divertido con el que obtuvo un cuarto premio en el concurso. Aquel fue un grupo ya consolidado, que estaba compuesto por 80 personas.

En 2021 se dan a conocer como “Hello Kitty”, a pesar de las dificultades en este año, consigue salir con 40 componentes. En el año 2022, aparecen con uno de los disfraces más elaborados, pero no obtuvieron premio en el Concurso de Disfraces. No pierden la ilusión, y fueron 90 las personas que conformaron este grupo, que causó sensación en nuestra cabalgata y fue de gran admiración.

En el año 2023, se elaboró un disfraz de loro, y las manos de Yoli se encargaron de dar color y forma a un tipo que les permite obtener el tercer premio en la cabalgata. Sus 98 componentes generan gran expectación, y colorean nuestras calles durante todo el recorrido de la cabalgata.

Durante el año 2024, Yolanda elabora uno de los disfraces más complejos con los que se han presentado: la mitad del disfraz con temática navideña y la otra mitad, carnavalesca. Para esta edición son 80 las personas las que participan en el grupo, obteniendo el cuarto premio en el concurso.