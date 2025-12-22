El Ayuntamiento de Puerto Real recibe a la karateka Esther García por sus recientes éxitos deportivos

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, acompañada por la concejala de Deportes, Virginia Mena, ha recibido en la Casa Consistorial a la deportista puertorrealeña de kárate Esther García, tras sus recientes éxitos en distintas competiciones regionales y nacionales. García ha conseguido el primer puesto en el Campeonato de Andalucía, el tercer lugar en el Campeonato de España y ocupa actualmente la tercera posición en la Liga Nacional.

Durante el encuentro, la deportista habló de la importancia del esfuerzo y la constancia en un momento en el que, según señaló, “la sociedad busca resultados inmediatos”. Subrayó que el deporte le ha enseñado a disfrutar del proceso, del compañerismo y del respeto, así como la relación entre la práctica deportiva y la salud, y la necesidad de seguir visibilizando el papel de las mujeres en el deporte.

Aurora Salvador y Virginia Mena felicitaron a Esther García por su trayectoria y por representar a Puerto Real en el ámbito deportivo, reconociendo su capacidad para compaginar la práctica del kárate con su vida familiar y laboral. La alcaldesa expresó el orgullo que supone para el municipio contar con deportistas que reflejan los valores del esfuerzo y la dedicación.