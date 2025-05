La Asociación de Comerciantes de Puerto Real suma el enésimo enfado con el Ayuntamiento

C. P.

Puerto Real/El distanciamiento de la Asociación de Comerciantes y Empresarios (ACE Puerto Real) con el Ayuntamiento de Puerto Real es patente desde hace ya muchos meses. La entidad afea siempre que puede que el Consistorio, y en concreto su delegación de Comercio, no ha impulsado campañas de promoción de las compras en los establecimientos locales y ha eliminado eventos como la Ruta de la Tapa y el concurso municipal de escaparates navideños.

Al quedarse sin compañero de viaje, la Asociación ha hecho la guerra por su cuenta, asumiendo la organización de campañas como la que este viernes ha comenzado. Es la campaña ‘Pre-Feria’, a la que se han sumado los establecimientos asociados a ACE.

Una iniciativa que, de forma inesperada, ha generado un nuevo rifirrafe entre el Ayuntamiento y la entidad, después de que el Consistorio se hiciese eco de esta campaña y animase a los vecinos a participar en ella, confundiéndola con otra propuesta. Y es que la delegación de Comercio, a través de su responsable, la edil Virginia Mena, promocionaba la cita de ‘Sal a la calle’, anunciado que se ofrecerían descuentos y promociones, algo que realmente no se incluye de forma oficial en la campaña ‘Pre-Feria’, aunque algunos comercios lo han hecho a decisión propia.

Aunque el Ayuntamiento enseguida corrigió la información, esto ha provocado el enésimo enfado de la asociación, que más allá de criticar lo que podría entenderse como un error, ha corroborado la desconexión que la delegación municipal de Comercio tiene con el sector al que representa.

“Desde la Junta Directiva de ACE Puerto Real creemos que la Delegación de Comercio, la cual no responde a ninguna campaña comercial activa desde hace dos años y ha eliminado el presupuesto anual dedicado a Comercio, utiliza a esta Asociación y a sus iniciativas para cubrir expediente frente al sector comercial de Puerto Real”, ha dicho la entidad.

Incluso van más allá y consideran que “después de no hacer el mínimo esfuerzo por promover las compras en el comercio local, nos utiliza para intentar sumar puntos”, ha relatado la Asociación en un comunicado, donde dicen también que “no habíamos visto cosa igual en todos los años que llevamos trabajando”.

Así, una vez que ACE ha explicado el verdadero sentido de la campaña que han iniciado este viernes, aclaran que no se hacen responsables de los comercios que se sumen a la campaña y que no pertenezcan a la entidad, que es quien la organiza y no el Ayuntamiento.

Recuerdan que en el mes de octubre se presentó una instancia para el desarrollo de diversas campañas comerciales organizadas desde la entidad, como las campañas ‘Sal a la Calle’, la Fiesta Pre-Uvas (también organizada por ACE desde su nacimiento) o la Pre-Feria que ahora están celebrando.

“Se sigue destruyendo el tejido comercial en Puerto Real”, dice la asociación, que acusa al Ayuntamiento de “no trabajar para promoverlo tal y como prometió y, además, de usar a esta Asociación en su beneficio, dando la espalda a miles de familias que sobreviven. Cada mes, como mínimo, se cierra un comercio y llegará el día en el que ni haya comercios que cerrar”, lamentan.

La Asociación ha aprovechado también para afear al Ayuntamiento la tardanza en la colocación de los toldos que dan sombra en la calle de la Plaza, que no se esperan, como mínimo, hasta finales de junio. “Creemos que es muy tarde y que estos deberían estar colocados en mayo, y no en junio o julio”, finalizan.