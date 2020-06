Seis meses esperando volver a casa tras el incendio en el bloque de la Plaza Alegría

Los vecinos del número cuatro de la Plaza de la Alegría, en la barriada de las 512 viviendas siguen sin poder regresar a sus casas. Hace ya más de seis meses del incendio que se origino en el bloque y que costó la vida a una vecina, una mujer de 65 años de edad.

“Si para muchos ha sido duro confinarse en casa, peor ha sido hacerlo en una alquilada pensando en que no puedes volver a la tuya”, dice uno de los vecinos del bloque siniestrado. Este viernes acudieron al Ayuntamiento de Puerto Real para intentar hablar con la alcaldesa, Elena Amaya. Quieren que desde el Ayuntamiento se agilicen los trámites para que se les conceda la licencia de obra y empezar la reforma del edificio.

El seguro ya ha indemnizado a la vivienda del primer piso donde se originó el fuego. Una vivienda totalmente calcinada que hay que reformar y, a partir de ahí, continuar con el resto de los pisos que resultaron afectados. “Nosotros vamos, hacemos lo que podemos en las casas, pero aún no podemos vivir porque hasta que no se arregle esa vivienda no tendremos la habitabilidad necesaria”, dice otro de los vecinos.

La urgencia, además de por las ganas de volver a casa, es porque las compañías de seguros ya no se hacen cargo de los alquileres que han estado pagando en este tiempo. “Las aseguradoras han pagad hasta que han indemnizado a la vivienda siniestrada. Se supone que con la indemnización ya se puede hacer la obra y volver a casa, por eso han dejado de mantener los alquileres”, dice uno de los afectados.

A esto se suma que muchos de ellos alquilaron pisos por dos meses y ahora deben dejarlos. “El 15 de junio nos tenemos que ir porque llegan unos inquilinos nuevos, que alquilan la vivienda durante el verano a un precio que nosotros o podemos pagar”, explica un matrimonio propietario de una vivienda de bloque de la Plaza Alegría.

Mientras esperaban a las puertas del Ayuntamiento, la responsable de Servicios Sociales, Lourdes Bernal, les atendió. Ya se conocían porque el Ayuntamiento actuó con ellos de urgencia para proporcionarles alojamiento y manutención durante los primeros días. También habló con ellos la alcaldesa, Elena Amaya, quien se comprometió a agilizar los trámites para que el permiso, que según los vecinos han presentado hace ya tres semanas, estuviese lo antes posible.

“Esperemos que así sea y que todo esto se arregle rápido. Tengo ganas de volver a casa y de que mi hija la conozca”, dice Javi Ariza, vecino del bloque y, a la vez, responsable de la empresa que se va a hacer cargo de la reforma. Era su pareja la mujer embarazada que tuvo que ser atendida tras el incendio, y que dio a luz solo unas semanas después. Una alegría que ha hecho que su familia encuentre más llevadero su confinamiento en el exilio.