Pleno consenso para adjudicar las obras de renovación del alumbrado público de Puerto Real

Luz verde a la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del proyecto de renovación del alumbrado público exterior de Puerto Real. El pleno, en sesión extraordinaria, ha aprobado este miércoles el contrato de una actuación incluida en el proyecto Lumen que cuenta con una subvención de 4,5 millones de euros aproximadamente y que será complementada por una aportación del Ayuntamiento de unos dos millones de euros, fundamental para sacar adelante los trabajos.

La propuesta de adjudicación ha salido adelante por unanimidad, gracias al voto favorable de todos los grupos municipales presentes en el pleno. De esta forma, tanto el gobierno local, el PSOE, como Adelante Puerto Real, AxSí, Ciudadanos y Equo Los Verdes han dado el visto bueno a la operación.

De la misma forma, la sesión ha servido para sacar adelante, también por unanimidad, diferentes modificaciones presupuestarias que permitirán pagar deudas y afrontar el pago de créditos de operaciones pendientes.

“El contrato no favorece el empleo en Puerto Real”

Aunque todos los grupos han respaldado la propuesta de contrato, este no ha estado exento de críticas. El portavoz de Adelante Puerto Real (Unidas Podemos), José Alfaro, ha vuelto a insistir en que la modalidad de contrato por la que ha optado el Ayuntamiento implica que se va a “desaprovechar la oportunidad de favorecer el tejido industrial de Puerto Real y de generar empleo local”. Y es que, según Alfaro, “el no realizar una contratación por lotes, que favoreciese que optasen a él pequeñas y medianas empresas, hace que entre las empresas licitadoras no haya ninguna empresa de Puerto Real ni de la Bahía de Cádiz, y sí empresas multinacionales”.