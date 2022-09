Piniella: "Lo mejor que ahora se puede hacer por Valcárcel es no hablar de Valcárcel'

Como en cada acto en el que participa el Rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, el asunto de Valcárcel también ha estado presente en la presentación de la operativa especial de transporte interurbano para el Campus Universitario de Puerto Real donde, por el momento, continúa la Facultad de Ciencias de la Educación.

Desde de una semana en la que el asunto ha estado en boca de todos, el rector ha pedido “prudencia y responsabilidad”. A pregunta de los periodistas, Pinilla ha manifestado que “lo mejor que se puede hacer ahora por Valcárcel es no hablar de Valcárcel”.

El máximo responsable de la Universidad gaditana apuesta por intentar que se haga esa reunión a cuatro bandas entre la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Consejería de Universidades y la Universidad de Cádiz.

“La semana pasada ya cerramos la carta de invitación por parte del Consejero y de mi parte, como Rector, y se ha enviado a la Diputación y al Ayuntamiento. Ahora los gabinetes están buscando una fecha para sentarnos en una mesa y ver cómo se puede resolver esa financiación del proyecto en diferentes fases y colaborando todas las instituciones”.

Aunque no hay fecha prevista para el encuentro, sí ha explicado que la inauguración del curso académico en la Universidad será el 6 de octubre y que, “probablemente la semana siguiente se pueda celebrar el encuentro”. Esa es la intención del Rector, que no olvida que “los plazos son los que son y hay que tener en cuenta que en diciembre, si no hay solución, el edificio vuelve a la Diputación de Cádiz. Por eso quiero trasladar a las partes prudencia y responsabilidad. Estamos en una situación de recta final y es el momento de ser prudentes”.