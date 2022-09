El futuro de Valcárcel, pendiente de una incierta reunión a cuatro bandas

La transformación del histórico Valcárcel en Facultad de Ciencias de la Educación es uno de los proyectos que la Junta de Andalucía considera esenciales para la ciudad, como la Ciudad de la Justicia, la vivienda o el Hospital Regional. Tras cuatro años de gobierno, en mayor o medida, todo sigue pendiente, pero a la vez están en marcha. Así lo afirma, en una conversación con este diario el presidente provincial del PP, Bruño García.

"Entiendo que (los ciudadanos) nos reclamen realidades, pero se están haciendo sobre todo cuando lo comparamos con lo realizado por el PSOE, que fue nada. Los socialistas anunciaban inversiones pero cuando tenían que ponerlas en marcha, buscaban excusas para no hacer nada". Y entre estas obras anunciadas y paradas, está Valcárcel, destaca García.

En este sentido afirma que desde la Consejería "se está muy en el tema y se va a apretar para que salga". Se está pendiente de poner una fecha a una reunión con el rector de la UCA, Francisco Piniella, para tratar sobre las fórmula de financiación para este proyecto, a la que se espera participen el Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación, esta última propietaria del edificio.

Sin embargo, el dirigente popular pone ahora en duda el interés de estas dos administraciones por encontrar una solución a un proyecto enquistado desde hace años.

Así, muestra su "sorpresa" por una propuesta de última hora debatida esta semana en el pleno de la Diputación, en la que se reclamaba a la Junta la ejecución de este proyecto, moción que contó con el apoyo del Ayuntamiento gaditano.

"Es una propuesta que defiende que sea la Junta la que pague todo, una moción de la que no tenía referencia ni el rector de la UCA. No sé porque ahora estas dos administraciones, que ya se habían mostrado dispuestas a participar en el operación, cambian ahora de criterio, lo que supone un aviso por parte de ellos de que no van a sentarse en la mesa de diálogo porque no están dispuestas a poner nada", se lamenta Bruno García.

Aún así, espera que accedan al diálogo como estaba previsto. "Nosotros nos sentaremos con la UCA (en una reunión aún sin fecha, pero que se supone urgente), y si ellos quieren, que vengan. Yo espero que así sea si de verdad quieren formar parte de la solución a los problemas de la ciudad”.

Afirma Bruno García que el PP, desde que está en el gobierno andaluz, ha mantenido siempre la misma postura respecto al futuro de Valcárcel como centro universitario, constatando que fue el PSOE, cuando estaba al frente de la Junta, el que anunció dinero para la obra “para no avanzar en nada”.

"No se debe de olvidar que en un primer momento se dijo que la obra iba a costar entre 12 y 14 millones de euros. Después se pasó a 24, y después a 40 y 50 millones de euros. La UCA, Diputación y el Ayuntamiento se sentaron y dijeron que era la Junta la que debía pagar. Y nosotros dijimos que estaban dispuestos a participar en común2.

Recuerda también que en su momento "la UCA afirmó que llevaba cinco años sin recibir fondos de la Junta, por lo que no podía afrontar esta obra por su cuenta. Sin embargo, cuando se le autorizó al uso del remanente por una cuantía de 22 millones de euros, con los que podía haber ejecutado el proyecto según los costes anunciados en un principio, lo destinó a otras cuestiones. Y a Valcárcel, nada".

En cuanto a Diputación, rechaza la reflexión que hace la administración provincial de que ellos ya ponen el edificio, como su aportación a esta operación. "Ellos lo que quieren es librarse de un edificio que se encuentra en muy mal estado, que les supondría un coste millonario si volviese a sus manos. Cuando se aporta un edificio, se supone que el inmueble está en buenas condiciones, y no se obliga a una rehabilitación millonaria".

Y respecto al Ayuntamiento de Cádiz, "decía que era un proyecto de ciudad, pero no ponía nada, hasta última hora, al poco de las pasadas elecciones autonómicas cuando anunció que aportaba 5 millones de euros".

Con todo, el presidente del PP provincial confía en que, tras la sorpresa de la moción de Diputación, contraria a lo que hasta ese momento se había tratado, se vuelva a la senda del diálogo y tanto la institución provincial como el Ayuntamiento de la capital "se sienten a la mesa junto a nosotros y a la Universidad de Cádiz".

Mientras, Valcárcel sigue vacío y la Facultad de Ciencias de la Educación colapsada en su antigua sede de Puerto Real.