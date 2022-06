Piniella dice que si no hay asignación presupuestaria de la Junta para Valcárcel no prorrogará el convenio con Diputación

El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, recordó en primer lugar que la UCA “nunca ha dejado el proyecto de Valcárcel y tanto es así que ni siquiera podríamos hablar de un plan B respecto a este proyecto”.

Piniella afirmó que, por fortuna, en el período de campaña electoral ha podido ser testigo de un cambio en el discurso, “especialmente en el del Partido Popular” en el sentido de pasar a decir algo así como que ese proyecto no era viable a que el proyecto sí es viable “en conjunción con otras instituciones”.

Así, Piniella afirma que, a partir de declaraciones como las de Antonio Sanz “se vio que había una salida”. Ya, a partir de esas manifestaciones se produjeron otras como, por ejemplo, la del alcalde, José María González, cuando dijo que, por parte del Ayuntamiento, se podía subvencionar una parte del proyecto con cinco millones de euros. Después fue la presidenta de la Diputación, Irene García, la que dijo que también la institución provincial pondría sobre la mesa también financiación.

Después, la Universidad de Cádiz, por su parte, dentro de su plan de remanentes también podría aportar, en función de lo que le autorice la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, y “ahora lo que esperamos es que lo que se dijo en campaña electoral no quede en agua de borrajas”.

Piniella mostró su confianza en que después del nombramiento del nuevo consejero o consejera en materia de universidades y que éste o ésta establezca una mesa integrada por todas las instituciones para ver la viabilidad de este proyecto.

A pesar de todo, Francisco Piniella recordó que cualquier decisión tiene que pasar por el claustro universitario que es el máximo órgano, “pero vamos a esperar a tener esa información antes de llevarla al claustro porque no tendría sentido debatirlo cuando todavía no está ni nombrado el nuevo Gobierno de Andalucía”. Entonces afirmó que la UCA está pendiente, en “stand by” pendiente de la decisión final de la Junta de Andalucía y “esperemos que, de una manera o de otra, esto siga para adelante”.

Sobre la posible prórroga del convenio con la Diputación, el rector de la Universidad de Cádiz recordó que finaliza en diciembre de este año y que la presidenta de la Diputación ya había adelantado que no habría ningún tipo de problema para que se prorrogara después de esa fecha pero “evidentemente nosotros no vamos a pedir la prórroga si no hay una decisión clara por parte de la Junta de Andalucía de que el proyecto va para adelante”.

Reiteró Piniella que no tendría sentido seguir con un edificio que “está en unas condiciones deplorables cuando no tenemos certeza de que el proyecto va a seguir para adelante”.

En lo que sí se mostró taxativo Piniella fue en que “ya no estamos dispuestos a seguir tres años más mareando la perdiz diciendo que sí que no, que sí que no, porque es un edificio que ahora mismo pertenece a la Universidad de Cádiz y hay un riesgo de intromisión de personas como pasó en el Campo de las Balas”. Por tanto, el rector insistió en que optarán por pedir la prórroga del convenio “si la Junta de Andalucía decide claramente que hay una hoja de ruta”, que puede ser con la Diputación, con el Ayuntamiento o con la Universidad.

“Si hay esa hoja de ruta prorrogaremos, sin duda, y estamos deseando licitar el proyecto, porque -según recordó Piniella-, el proyecto ya está hecho”.

El plazo que le darán a la Junta para que se pronuncie sobre la viabilidad del proyecto de Valcárcel como futura sede de la Facultad de Educación es que se conforme el Gobierno de Andalucía y tener una reunión con el consejero o la consejera correspondiente, o “incluso con el presidente de la Junta de Andalucía para que decida si realmente hay una posibilidad de llevar a cabo ese proyecto”.

La UCA quiere ya una pronunciación por parte de la Junta “con nombre y apellidos en los presupuestos”, es decir con una partida presupuestaria. “No es cuestión de que nos digan vamos a darle un poco más de dinero a las Universidad. No, este es un proyecto que va más allá de la Universidad sino que “es un proyecto de la ciudad y un proyecto que tiene que tener nombre y apellidos en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía”.

Así, si Piniella se mostró más contundente que nunca afirmando que si la Junta en los nuevos presupuestos no consigna una parte concreta para Valcárcel no se pedirá una prórroga del convenio. “En principio no. Si no hay certeza no. A no ser que la Junta de Andalucía utilice otra herramienta diferente y que busque la subvención de alguna manera, pero que tiene que haber una certeza de que la Junta de Andalucía apoya presupuestariamente este proyecto. Ya no nos valen pancartas”.