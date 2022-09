La Diputación de Cádiz da un último plazo para ver si la Junta financia Valcárcel

"Hay dos vías, o que la UCA nos devuelva las llaves o nos damos un plazo de seis meses, el último, para ver si la Junta financia el proyecto de Valcárcel", ha dicho el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en el pleno provincial, donde se ha aprobado por urgencia un punto para instar a la administración andaluza a incluir en sus próximos presupuestos "la financiación necesaria para la transformación y uso del complejo como Facultad de Educación por ser la administración competente".

La moción ha salido adelante, con el voto en contra del PP y el voto favorable del resto de grupos, justo un día de después de que se cumpla el plazo del convenio alcanzado entre UCA y Diputación para la cesión gratuita del edificio a la universidad gaditana. El 20 de septiembre de 2017 se dieron cinco años para comenzar las obras y en 2022 la realidad es que no se ha iniciado ningún tipo de actuación, con lo que la propiedad vuelve a la institución provincial tal y como recogía una cláusula firmada entonces.

Ruiz Boix ha explicado así la urgencia de esta petición, con la idea de que la propiedad no revierta y dando unos últimos seis meses para que que el Gobierno andaluz concrete su apuesta por el proyecto en los próximos presupuestos de 2023, porque "no ha especificado intención alguna respecto a la inversión necesaria para la óptima su culminación más allá de atender la demanda y poco más", dice la moción.

Mientras, ha añadido, el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado 5 millones y unas instalaciones anexas para el proyecto y la Diputación cede el edificio, que un informe de tasación cifra en 31 millones de euros según dijo en su última reunión con el Ayuntamiento gaditano . Si no es así, el 20 de marzo habría que sentarse para ver qué se hace con este emblemático lugar del barrio de la Viña cada vez más deteriorado.

El alcalde de Cádiz y también diputado provincial, José María González, ha lamentado la "actitud" del PP en este asunto y ha asegurado que los "mayores perjudicados son ellos, al quedar de mentirosos tras las pancartas de 'Juanma lo haría'. "Que se dejen de zarandajas y pongan una partida en los próximos presupuestos de Andalucía que ponga Valcárcel y que ponga hospital", ha añadido.

Por su parte el portavoz del grupo popular, Juancho Ortiz, ha criticado la "deslealtad institucional" en esta propuesta y ha vuelto a repetir que en la Junta existe la "voluntad" de participar y está "abierta al diálogo para enfocar una solución. "Estamos en contra de una solución impuesta y apela a sentarse". Además, ha añadido que esta moción no cuenta con el consenso de todos, "está hecha a espaldas de la Universidad "y puede que "no guste" en todo el PSOE de la provincia, citando al de Puerto Real y al de Jerez, "que ya se ha postulado por llevarse la Facultada allí mismo", tras las declaraciones de la alcaldesa Mamen Sánchez.

"No genere cortinas de humo, que este propuesta la comparte el PSOE en su totalidad", contestó el presidente también del PSOE provincial. "Esta Diputación no puede huir de su responsabilidad porque regresa al patrimonio de esta casa el edificio. Si hay el compromiso de la Junta se prorrogará la cesión, si no lo hay habrá que sentarse de nuevo el 20 de marzo para ver qué contenido se le da, ¿o dejamos pasar cinco años más?".