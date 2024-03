El PSOE de Puerto Real rechaza la “subida desorbitada” de la tarifa del agua

El PSOE de Puerto Real ha mostrado su “absoluto rechazo” al “tarifazo” en el agua y ha pedido al presidente del Consorcio de Agua de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, que deje sobre la mesa el acuerdo para la “duplicación del precio en la actual tasa que pasaría de un 0.15 a 0.31 euros por metro cúbico” de manera que se estudie una alternativa progresiva, proporcional y con tiempo de adaptación para los ayuntamientos.

“Esta propuesta del PP, que asumen de manera positiva los andalucistas de Andalucía por Sí en atención a los pactos que mantienen, pretenden convertir a los ayuntamientos en recaudadores de la Junta de Andalucía para tapar la falta de políticas de agua e inversiones por parte de Moreno Bonilla”, apuntan desde el PSOE local.

Los socialistas reclaman al Partido Popular que “deje de mirar por sus intereses particulares como partido político, que se deje de trasladar a los ayuntamientos las cuestiones que tiene que ejecutar la Junta Andalucía y que al final haga esas inversiones de manera que le dé un respiro a la labor que hace el Consorcio, que al final no es otra que trasladar al Ayuntamiento unos costes que está soportando y que lógicamente, se ven afectados por esta situación”.

Además, desde el PSOE se quiso afear al presidente que esté asustando a la ciudadanía, alegando que puede haber municipios que se queden sin abastecimiento de agua “porque no tienen nada que ver los costes de mantenimiento en la red con que llegue o no agua porque, en nuestra opinión, la llegada de agua está garantizada conforme a como se ha venido gestionando el Consorcio de agua en los últimos años. La sequía no tiene nada que ver con el suministro, tiene que ver con que el Consorcio, en la práctica, está repercutiendo a los ayuntamientos unas cantidades desorbitadas y muchas de ellas como consecuencia de la política de aguas de la Junta de Andalucía”.

Así las cosas, el PSOE pide que se deje sobre la mesa la propuesta, “que nos volvamos a sentar, y si no están por la labor y quieren seguir dependiendo de la política del señor Moreno Bonilla está en su derecho, pero tendrán que darnos más plazo para poder adaptarnos y sobre todo que comprometan a la comunidad autónoma a ejecutar las inversiones, porque el Consorcio por sí solo no las puede afrontar”.

“Desde el PSOE vamos a presentar alegaciones en lo que respecta a la parte administrativa, y en cuanto a las acciones políticas, el PSOE presionará con mociones en el próximo pleno de la Diputación provincial, así como en los ayuntamientos, pidiendo la paralización de la medida, la implicación de la Junta de Andalucía y reclamando que esta adaptación de tasas se hagan de manera progresiva, proporcional y con tiempo suficiente para que los ayuntamientos podamos adaptarnos”, finalizan los Socialistas.