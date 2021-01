El PSOE lamenta la "critica facilona" de Adelante sobre los proyectos presentados a Next Generation

El Grupo Municipal Socialista ha respondido a las críticas que Adelante Puerto Real realizó días atrás sobre las decisiones tomada por el equipo de Gobierno referente a los Fondos Next Generation. La coalición de Podemos e Izquierda Unida decía que PSOE y AxSí "dan por hecho unos proyectos que están en franca desventaja con los miles que han presentado otras localidades vecinas”. A esto añadía el “error” de no haber incluido proyectos como LARS, la alternativa a Las Aletas.

El PSOE responde aclarando que la finalidad de los Fondos Europeos es la “transformación productiva y de servicios de los territorios”, es decir, proyectos de alto valor que en “nada tiene que ver con plantear proyectos de gasto corriente”. Sin embargo, los socialistas creen que se han remitido infinidad de proyectos por parte de otros municipios que nada tienen que ver con el objeto de los fondos. “Haría bien Unidas Podemos en preguntarse en qué transforma el territorio cambiar las rejas del Parque Genovés de Cádiz”, apuntan.

Insisten que de cara a esta convocatoria Puerto Real parte con ventaja puesto que ha “entendido a la perfección la finalidad de los fondos” y ya tenía proyectos redactados con anterioridad gracias a la iniciativa +Ciudad, estrategia singular de innovación alineada con las directrices apuntadas desde Europa sobre la importancia del conocimiento, la innovación y la investigación.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que no es de recibo presentar una suerte de carta a los Reyes Magos “como fórmula para disimular la falta de preparación, comprensión y trabajo previo. Si así han actuado otros ayuntamientos este grupo no tiene nada que decir, pero sí reafirma que el proceder del Ayuntamiento de Puerto Real no solo ha sido adecuado, sino que ha sido uno de los mejores de la provincia y de la comunidad”.

Por ello, para los socialistas de la Villa sorprende que se tilde de propaganda a proyectos que tienen posibilidades de ser financiados por los próximos fondos europeos. “Proyectos que inciden en el empleo digital, un nuevo modelo de consumo energético justo e inclusivo y en realizar un Puerto Real de futuro más amable y habitable”. Insisten en que solo desde la unidad y la exigencia a Junta y Estado, se podrá lograr la consideración como proyecto estratégico al abanico de iniciativas lideradas desde Puerto Real. Para ello, la alcaldesa ya ha remitido una carta pidiendo la adhesión al proyecto CIDI (Centro de Industrias Digitales de la Provincia de Cádiz) a todas las administraciones y agentes sociales de la provincia.

Afirman desde el PSOE de Puerto Real que, “debe ser frustrante que en 4 años no se haya sido capaz de sacar un solo proyecto adelante, no solo por falta de aptitud, sino por un flagrante complejo de inferioridad. Comprobar que este equipo de gobierno está posicionando a Puerto Real como una ciudad de futuro y con proyectos que serán, a pesar de Unidas Podemos, una realidad palpable para el bien de nuestra ciudadanía debe ser desalentador para aquellos que han tenido la oportunidad y no han sabido ni querido actuar en base a las necesidades de nuestro municipio”.

En cualquier caso, terminan los Socialistas, comparten las afirmaciones de la alcaldesa, Elena Amaya, de actuar sin ningún complejo y con, incluso, osadía. "Ha llegado la hora de Puerto Real y no vamos a cejar en el empeño de hacer un Puerto Real distinto y con futuro".