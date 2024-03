El Ayuntamiento publica las bases para el montaje de casetas en la Feria de Puerto Real

Todas las personas físicas o jurídicas interesadas en la ocupación de parcelas en el recinto ferial de Las Canteras durante la próxima Feria de Puerto Real, que se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio, deberán presentar su solicitud por escrito en el Registro General del Ayuntamiento según los trámites legalmente establecidos para ello, preferentemente en la sede electrónica (www.puertoreal, sede electrónica, Registro Electrónico).

Este plazo se cerrará el 27 de marzo. En el caso de que, una vez finalizado el plazo, quedasen parcelas por cubrir en el recinto ferial, el órgano competente podrá ampliar el plazo de recepción de solicitudes. El modelo de solicitud así como los Anexos de estas bases están disponibles en la web municipal www.puertoreal.es

Se establecen dos tipos de casetas: tradicionales y no tradicionales. Las casetas registradas como tradicionales deberán cumplir los siguientes requisitos:

Estar iluminadas, al menos hasta las doce de la noche, con luz clara, nunca con juegos de luces tipo discoteca.

Al menos hasta las doce de la noche, tener la mayor parte de su superficie ocupada por mesas y sillas, excepto la zona habilitada para bailes folclóricos.

Al menos hasta las doce de la noche, disponer de cocina y elaborar en ella comidas típicas de Feria.

Al menos hasta las doce de la noche, excepto de 16:00 h a 20:00 h, estar ambientadas con la música folclórica andaluza habitual en las Ferias, principalmente sevillanas, flamenco y rumbas.

Se considerarán casetas no tradicionales aquellas que no cumplan los requisitos anteriores. La Calle Cojito Pavón se reserva de manera estricta para la instalación de casetas de tipo "tradicional". En el resto del recinto, podrán instalarse casetas de tipo "tradicional" y "no tradicional", siempre en función del espacio dispuesto para ello.