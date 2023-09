"Ayuntamiento deudor", la pancarta que el Puerto Real C.F. ha colocado en la Casa Consistorial

Ya anunció hace unos días el presidente del Puerto Real C.F., Antonio Bohórquez, que la entidad que preside no iba a permanecer impasible ante el cambio de opinión que el Ayuntamiento de Puerto Real había tenido en el asunto de Entrevías, desechando el proyecto del anterior Gobierno (PSOE). La negativa del actual equipo de la Confluencia y Adelante Andalucía a mantener el proyecto iniciado, deja al Club sin la posibilidad de recuperar la titularidad del viejo Sancho Dávila y, por tanto, de iniciar su nuevo proyecto en una parcela de Entrevías donde también se proyectaba un espacio comercial.

Este miércoles, Bohórquez y otros miembros de la directiva del Club, han protagonizado un acto de protestas en la Plaza de Jesús, colocando una pancarta en la fachada de la Casa Consistorial, señalando al Ayuntamiento como “deudor”.

“Todo esto va a tener un curso de actuaciones, que continuarán el día 28 en el pleno ordinario con la moción que vamos a presentar, pero queríamos también concienciar a los aficionados del Puerto Real y a la ciudadanía en general”, dijo Bohórquez tras colocar la pancarta.

El objetivo que se han marcado desde la entidad es “hacer ver a la alcaldesa, Aurora Salvador, que comete un error “. “A nosotros nos da igual el equipo de Gobierno que esté, pero queremos tener una mano tendida y abrir vías de diálogo porque el problema del Puerto Real se tiene que solucionar ya. Hay que acabar con la deuda”.

Volvió a insistir el presidente en que la “fórmula más perniciosa” para el Ayuntamiento es la judicial. “Estamos condenados a entendernos porque no podemos seguir compitiendo en instalaciones deficientes, después de que nos fuésemos de un campo fantástico (en alusión al Sancho Dávila) y pasásemos un lugar en el que no podemos jugar de noche y no es digno de este club”.

Para finalizar, Bohórquez lanzó un mensaje a la alcaldesa: “Se tiene que poner las pilas y dar una solución. Si no aprovecha la oportunidad de solucionarlo sin pagar nada, como permitía el convenio firmado, es que no es digna de esta al frente de esta administración”.