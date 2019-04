"Hay mucha gente pasándolo muy mal en su casa. A mi marido se le acaba el paro y nos quedamos con 640 euros tras 22 años de servicio". Una mujer interviene en el debate. Miembros destacados de las candidaturas por Cádiz del PSOE, PP y Ciudadanos explican sus propuestas para mejorar la situación de los militares. La Asociación de Tropa y Marinería ha obtenido respuesta de María Jesús Castro, María José García Pelayo y Javier Cano, a su llamada para conocer de cerca qué ofrecen en su programa de las elecciones generales para este colectivo, que ha entrado en campaña. No sólo porque hay militares candidatos, que también, sino porque los partidos contemplan promesas para ellos en esta ocasión.

En el acto celebrado esta semana en San Fernando se habló sobre la situación de los soldados y marineros que cumplen 45 años y tienen que abandonar las Fuerzas Armadas, de la no homologación de su formación durante su tiempo de servicio, de que no se han implantado las medidas que contempla la ley para su reincorporación en la vida laboral una vez fuera del Ejército. Una subcomisión en el Congreso ha tratado durante 18 meses el asunto pero sus conclusiones no han gustado mucho a las asociaciones militares que, con sus reivindicaciones, han puesto sobre la mesa este problema, que afectará al menos a unas 3.000 personas en Cádiz, y que quieren mantener en la agenda de los políticos.

"No hemos sabido resolver el problema", reconoce García-Pelayo , diputada del PP y número 1 al Congreso por Cádiz. "No quiero dar coba porque estemos en elecciones", apunta. "Si el dictamen de la subcomisión, aunque se ha hecho un trabajo serio, no os gusta habrá que sentarse de nuevo", añade, señalando que el tema de la homologación de titulaciones hay que "solucionarlo desde ya", así como hacer un estudio y definir qué personal se puede quedar como permanente, "porque no creo que ningún partido queramos eventualidad en la contratación".

Castro, número 1 por los socialistas al Senado, afirma que en su programa incluyen mejorar las retribuciones del personal militar "y empezaremos por los empleos inferiores de cada escala". Castro defiende las medidas aprobadas, unas 40 recuerda, por el Gobierno de Sánchez, para mejorar las condiciones laborales y de concilación. Cree que son légitimas las demandas de los militares de 45, pero -"es el informe que tengo"- "las plazas de promoción interna para cabo no tienen suficientes solicitudes". Los RED (reservistas de especial disponibilidad) "tendrán prioridad hasta un 20% de reservas para oposiciones en insitituciones públicas", añade.

Cano, por su parte, incide en que Ciudadanos apuesta por paralizar las salidas de los militares temporales y reincorporar a los que quieran volver, "algo que negó PP y PSOE". Dice el diputado, y ahora número 2 por Cádiz, que el colectivo de tropa y marinería ha estado "abandonado" por los gobiernos, con una ley además propia que no tiene mucho sentido. Que no se han cumplido las iniciativas de apoyo y formación para su reincorporación a la vida laboral, "que se han empezado a hacer en 2017", y que se prescinde de gente válida. "Un mecánico de un Eurofighter, que se lo rifaría la Fórmula 1, nos permitimos el lujo de prescindir de él y no darle la formación adecuada. Cuando llegan al paro su curriculum es un folio en blanco", critica. El diputado del Cs puso también otra cifra sobre la mesa en el debate -moderado por la periodista Verónica Sánchez-: el Estado se gasta al menos 10 millones de euros en la retribución de 640 euros para los RED. A la cida no acudió Juan Antonio Delgado (Unidas Podemos) "por problemas de agenda",

También en el Parlamento andaluz

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Adelante Andalucía y parlamentario por Cádiz, José Ignacio García, ha instado este jueves al Gobierno andaluz a poner en marcha "de manera urgente" los mecanismos necesarios para homologar la formación y experiencia profesional del personal de Tropa y Marinería, dotándolos así de una acreditación de competencia profesional que permita su inserción en el mercado laboral una vez dejen de formar parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

García ha defendido que esta medida, aprobada este miércoles por unanimidad en comisión parlamentaria, permitirá "arrojar un poco de esperanza a los más de 16.000 militares destinados en Andalucía cuyo futuro laboral se encuentra pendiente de un hilo". Actualmente, el artículo 10 de la Ley de Tropa y Marinería fija en 45 años la edad límite para continuar como soldado de Tropa y Marinería en las Fuerzas Armadas, salvo que se haya adquirido la condición de soldado permanente.

Sin embargo, el parlamentario de Adelante advierte de que esta última opción no se encuentra al alcance de la mayoría, ya que el citado precepto afecta a cerca del 90% de las personas que componen esta escala militar, en una situación de desamparo tras cumplir 45 años. En su opinión, ello supone que "profesionales que se han jugado el tipo durante muchos años son abandonados a su suerte", por lo que ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a implementar acciones que favorezcan su inserción laboral "siguiendo el consenso ratificado en el Parlamento andaluz".

La iniciativa pide a la Junta que facilite la compatibilidad de los estudios de grado y ciclos formativos con la profesión militar mediante la despenalización de las faltas de asistencia; y pide baremar el servicio prestado en las Fuerzas Armadas como mérito del personal de Tropa y Marinería cuando se presente en sistemas de selección para el acceso a los cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral en administraciones públicas. Entre los puntos aprobados de la proposición no de Ley figura además la elaboración de un convenio con el Ministerio de Defensa.