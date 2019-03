Rota ya controla la operación Atalanta

Desde las 12 de esta mañana, Rota ha asumido oficialmente el control de la operación Atalanta. Un acto militar ha escenificado el cambio de mando, del Reino Unido a España, que tendrá que seguir la senda "exitosa" de esta misión de la Unión Europea. Desde 2008 hasta ahora, se han pasado de 200 ataques piratas al año en la zona a cuatro.

"Para España y para todas las Fuerzas Armadas españolas esto es un éxito sin precedentes", ha asegurado el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Fernando Alejandre, que ha presidido una ceremonia con los alcaldes de Rota y El Puerto, Javier Ruiz Arana y David de la Encina, como presencia gaditana. La ministra de Defensa, Margarita Robles, no ha acudido al acto, "exclusivamente militar", pero visitará pronto la Base y este cuartel general, según ha asegurado el Jemad.

Este cuartel es al fin y al cabo una de las primeras consecuencias del brexit que se hacen realidad, ya que Reino Unido controlaba la operación desde Northwood. Aunque no se haya consumado aún la salida del país británico, la decisión de este traspaso fue tomada hace un año y hoy se ha llevado a acabo. Sobre si habrá más consecuencias en el ámbito militar, Alejandre ha asegurado que no hay nada previsto. "Esta era la única que era clara porque el Reino Unido no podía mandar la operación una vez que dejase de ser parte de la Unión Europea", ha apuntado.

Uniformes de hasta 20 nacionalidades se han podido ver esta mañana en las puertas del OHQ, la siglas del cuartel general en Rota, que se ha ubicado en un edificio de la Base reformado para la ocasión. El cuartel estratégico cuenta con una dotación de unos cien militares, de los que el 40 % son españoles. De ese centenar, 77 estarán permanentemente aquí y otra parte trabajará en el Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África ubicado en Brest (Francia), que asumirá el control de los buques que transitan por el golfo de Adén.

El vicealmirante Antonio Martorell, el comandante de la 'Operación Atalanta' (para combatir la piratería en el océano Índico frente a las costas de Somalia) ha recogido de manos del comandante británico saliente, general Charlie Stickland, la bandera que simbolizaba el cambio de mando. Ha dicho que la "integración" con Brest es fundamental y que la misión sigue siendo necesaria "en una zona de interés estratégico para la Unión Europea en el que están presentes diferentes amenazas". "La piratería está contenida pero no erradicada", ha insistido Martorell, que ha explicado que tiene bajo sus órdenes a un comandante desplegado en la zona -ahora también español-.

Para hacer posible el traslado, durante el mes de marzo han trabajado de forma paralela los cuarteles generales de Northwood y Rota, facilitando el traspaso de funciones. El Jemad ha agradecido esta colaboración y ha subrayado que este acto no supone para la misión "más que un cambio de localización", ya que el principal objetivo de España será a partir de ahora mantener el nivel de profesionalidad demostrado desde que la operación fue puesta en marcha en 2008.