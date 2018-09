"La Atalanta es una historia de éxito y el reto es que siga siéndolo"

La Unión Europea confirmó este verano que la Base de Rota albergará el cuartel de la operación Atalanta el próximo año, tras el Brexit. El mando, que lo tenía Reino Unido, lo asumirá España y el vicealmirante Antonio Martorell Lacave estará al frente desde las instalaciones roteñas. "La Atalanta es una historia de éxito y el principal reto es que siga siéndolo", ha manifestado Martorell, que responde en esta entrevista a las cuestiones de DiariodeCádiz sobre las principales claves de este nuevo centro de la operación en la Base Naval.

-Supongo que la Armada y Defensa llevan desde hace tiempo trabajando en este nuevo reto, ¿en qué ha consistido esa tarea?

-La preparación la iniciamos el pasado mes de noviembre. Inicialmente se trataba de demostrar a nuestros socios europeos que el Cuartel General de Nivel Estratégico, el OHQ, que España ofertó entonces a la UE, estaba preparado para asumir cualquier operación que se le pudiera encomendar, no solo la Atalanta. Para ello, en la pasada primavera realizamos el ejercicio MILEX-18, culminando con un día para visitantes distinguidos en el que recibimos a las más altas autoridades nacionales y europeas relacionadas con la PCSD (Política Común Seguridad y Defensa), que pudieron presenciar las capacidades del OHQ. El éxito de dicho ejercicio sirvió para validar al cuartel general en los procedimientos de la PCSD, que son ligeramente diferentes a los utilizados por la OTAN.

Desde entonces estamos preparando el OHQ para hacernos cargo específicamente del mando de la Operación Atalanta. Esta preparación abarca múltiples campos, desde el diseño específico del personal necesario, pasando por el diseño de la infraestructura requerida, los sistemas de mando y control, y un largo etcétera, trabajo que estamos realizando coordinadamente con Francia, que albergará el MSCHOA (Centro de Seguridad Marítima para el Cuerno de África), y por supuesto con el OHQ de Northwood, al que relevaremos.

-¿En qué se traduce en cuanto a obras, personal o cambios?

-El nuevo OHQ no va a generar cambios en la Base. Lo que se está haciendo es adecuar un edificio ya existente. Las obras se prolongarán hasta fin de año, de forma que a finales de marzo se encuentre plenamente operativo para asumir el mando de la operación. En cuanto a personal, el OHQ tendrá una dotación de 85 personas, de las cuales 77 trabajarán físicamente en Rota.

-¿Qué significa para la Base de Rota y para la Armada? ¿Será la primera vez que desde la Base se asuma el mando de una misión internacional?

-Supone una oportunidad para incrementar su prestigio internacional. La Base Naval de Rota es muy bien conocida en el ámbito nacional, en el bilateral con los EE.UU., y en la OTAN, donde es una Base Naval de referencia, sede además del Cuartel General Marítimo que España ofrece a la Fuerza de Respuesta de la Alianza, la NRF, conocido como SPMARFOR. Ahora, asumiendo por primera vez el mando de una operación de la UE, será también bien conocida en el ámbito de la PCSD.

Permítame que le aclare que no estará solo la Armada involucrada; el OHQ es conjunto, lo que quiere decir que también habrá presencia de personal perteneciente al Ejército de Tierra y del Aire, si bien es verdad que, tratándose de una operación eminentemente marítima, la Armada tendrá un papel predominante en cuanto al número de personal involucrado. Teniendo esto en cuenta yo le diría que el hecho de que España asuma el mando de la Atalanta supone en primer lugar un reconocimiento al compromiso y esfuerzo que nuestro país realiza en el desarrollo de la PCSD europea. Tenga en cuenta que somos el único país de la UE que participa en todas y cada una de las operaciones y misiones que la UE desarrolla en el mundo, y que somos también los primeros en el número de efectivos que aportamos a dichas operaciones y misiones. En el caso particular de la Atalanta supone un reconocimiento a la labor y el esfuerzo realizados por España. Desde el inicio de la Atalanta en 2008, España ha sido y es, de largo, el mayor contribuyente, proporcionando uno o dos barcos y un MPA en permanencia, además de cubrir puestos claves tanto en el Cuartel General de la Operación (OHQ) como en el Cuartel General de la Fuerza (FHQ) que se encuentra desplegado en la zona. En segundo lugar diría que supone también un reto y también un esfuerzo añadido.

--¿Cuál es la función de un cuartel general y de usted como máximo responsable?

-La función de un cuartel general es muy sencilla de definir y muy compleja de aplicar. Básicamente su función es apoyar a su comandante, proporcionándole los elementos de juicio necesarios para que tome sus decisiones y, una vez tomadas, velar por que se lleven a cabo, sin interferir con los niveles de mando subordinados. Mi función principal, como la de cualquier comandante de una operación, es asegurar el cumplimiento de la misión que me asigna el nivel político, en el caso de la UE y la Atalanta, el Consejo de la UE. Para conseguirlo son muchas las tareas que tengo que realizar pero, para que la gente lo entienda, le diría que la principal es presentar el plan para la Operación y, una vez aprobado por el nivel político, llevarlo a cabo. Esto requiere realizar múltiples tareas, pero destacaría la de coordinación con multitud de actores involucrados, tanto dentro como fuera de la UE; en el caso particular de la operación Atalanta, es fundamental la coordinación con la industria marítima y con las autoridades de los países de la zona de operaciones.

-¿Cuáles son los retos próximos principales a los que se enfrenta la operación Atalanta?

-El comandante actual de la Operación, el General de División Charles Stickland (Infante de Marina inglés), por mandato de las autoridades de la UE, está revisando el Plan de la Operación, y presentara uno nuevo en octubre. Cuando sea aprobado, será el que esté en vigor cuando yo asuma el mando de la operación.

A mí me gusta decir que la operación Atalanta es una historia de éxito, y el principal reto es que continúe siéndolo. En sus más de 10 años de existencia ha conseguido que la piratería, actualmente, se encuentre en un estado de contención muy aceptable, pero no está erradicada. La situación en tierra sigue muy deteriorada, los grupos de piratas siguen ahí, aunque dedicándose ahora a otras actividades menos arriesgadas, pero en cualquier momento puede resurgir si se dan las condiciones apropiadas. También hay nuevas amenazas como las resultantes del conflicto de Yemen, que, si bien no tienen que ver con la piratería, añaden un nuevo plus de inestabilidad en la región, principalmente en la zona de Bab el Mandeb y sur del Mar Rojo, que podría afectar al desarrollo de la operación.