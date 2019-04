'Oasis of the Seas' entrará en dique seco para su reparación el día 22

El crucero 'Oasis of the Seas', de Royal Caribbean, llegará a Cádiz el jueves 18 procedente de Bahamas tras el incidente sufrido cuando se encontraba en un dique flotante que cedió y fue golpeado por una grúa. No obstante, hasta el lunes 22 el buque no entrará en el dique de los astilleros de Navantia.

Según han informado a Europa Press trabajadores de Navantia, el crucero llegará al muelle Marqués de Comilla, donde permanecerá hasta que pueda entrar en los diques de Navantia. Cabe recordar que actualmente se está reparando el crucero de Carnival, el 'Triumph', que tiene previsto salir de los astilleros gaditanos precisamente el jueves 18.

La reparación del 'Oasis of the Seas' ha hecho que la compañía Royal Caribbean haya tenido que cancelar las fechas de cruceros previstas para el 6, 14 y 21 de abril, volviendo el buque a estar operativo para un nuevo crucero que partirá del puerto de Barcelona el 5 de mayo.

Cabe recordar que Navantia ha considerado que la reparación del buque perteneciente a la compañía Royal Caribbean tendrá un "impacto muy positivo". Aunque hasta el momento no se puede cuantificar el número de trabajadores que generará la reparación, sí supone una potenciación de la imagen de la compañía a nivel mundial.