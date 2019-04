El 'Oasis of the Seas', el mayor crucero del mundo, se dirige a Cádiz para ser reparado tras un accidente en el Caribe

El Oasis of the Seas, uno de los mayores cruceros del mundo, se dirige a Cádiz para ser reparado en el astillero de Navantia tras sufrir un accidente este lunes en el puerto de Freeport (Bahamas) mientras se sometía a una operación de mantenimiento en un astillero.

Una grúa de construcción se desplomó sobre el buque y causó destrozos en el escenario al aire libre de la cubierta superior y en camarotes de popa situados en diferentes cubiertas. Ocho tripulantes resultaron heridas leves en el suceso, que sucedió en un momento en el que no había pasajeros a bordo, según han informado medio de Bahamas.

La naviera se ha visto obligada a cancelar tres salidas programadas para el 7, 14 y 21 de abril y ha anunciado que el buque será reparado en el astillero de Navantia Cádiz antes de que comience la temporada de viajes en Europa. El objetivo es que el crucero retome su programación el próximo 5 de mayo desde Barcelona.

La reparación del Oasis of the Seas se solapará con la última fase de la renovación del Carnival Triumph, que prevé abandonar el dique gaditano el próximo 18 de abril tras una transformación integral. Si el Oasis of the Seas precisa entrar en el dique seco, la reparación tendrá que esperar entre tres y cuatro días para que el astillero prepare "la cuna". No obstante, el tiempo de ocupación será muy limitado dado que en pocas semanas retoma la temporada de viajes.

Royal Caribbean cancela tres salidas del Oasis of the Seas tras incidente con grúa de construcción https://t.co/kORhUNrEli — PortalCruceros (@PortalCruceros) 4 de abril de 2019

El Oasis of the Seas volverá en septiembre al astillero de Navantia Cádiz, donde Royal Caribbean ha reservado espacio para una revitalización completa que durará entre 45 y 50 días, con casi un millar de operarios de industria auxiliar trabajando en el buque a diario.

Yes, Barrie. Unfortunately, we'll need to cancel the next 3 sailings for repairs. Your sailing shouldn't be impacted. — Royal Caribbean (@RoyalCaribbean) 2 de abril de 2019

Botado en 2008 en Finlandia, el Oasis of the Seas pertenece a la Clase Oasis, la mayor familia de cruceros del mundo. Tiene capacidad para más de 6.400 pasajeros y 2.100 tripulantes, y mide 361 metros de eslora y 41 de manga. Con sus 70 metros de calado aéreo, tendría dificultades para pasar por debajo del segundo puente de la Bahía.

El astillero de Navantia Cádiz ha logrado posicionarse dentro del negocio de reparación de cruceros. La relación entre Navantia y Royal Caribbean comenzó en 2011 con la reparación del Splendour of the Seas. El último fruto de ese acuerdo de colaboración fue la remodelación hace un año del Mariner of the Seas, una varada la que el armador invirtió más de 80 millones de euros.