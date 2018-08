El mundo del crucero, a los pies de Navantia Cádiz

El astillero de Reparaciones de Navantia Cádiz comenzará en octubre un ciclo que ya puede calificarse de histórico. Muy pocos astilleros en el mundo podrán decir que han acogido entre sus diques a compañías y barcos de tanto renombre mundial. Lo explica a este periódico Ramón de Lara, responsable comercial de Reparaciones de Navantia, encargado de los tres diques de Cádiz y los cuatro de San Fernando.

El motivo, el acuerdo logrado con la principal operador crucerista del mundo, Carnival. Así, el dique gaditano acogerá el próximo 12 de marzo de 2019 al Carnival Triumph, un crucero de 274 metros de eslora y capacidad para 2.750 pasajeros, además de una tripulación de 1.100 personas. Recalará en el dique gaditano para someterse a una completa remodelación, como ya hiciera Navantia Cádiz con el Disney Wonder en el año 2016. Ahora, ese cambio de imagen supondrá su ascenso de clase dentro de la compañía, para llamarse Carnival Sunrise.

El acuerdo con Carnival incluye la opción de dar más faena a las empresas de la zona

Para ello se someterá a todo tipo de operaciones durante 37 días, ya que saldrá del dique gaditano el 19 de abril, justo antes de Semana Santa. Para ello, según explica De Lara, la previsión es que sean necesarios, además de la plantilla del astillero de Cádiz, más de mil operarios diarios. Se encargarán, por destacar las obras más importantes, de colocar al crucero una cola de pato, con un peso de 300 toneladas (elemento situado en la popa del barco que, junto con los estabilizadores laterales, sirve para dar más estabilidad al crucero). Además, en obra de acero, se le va a instalar un bloque encima del puente de mando para nuevas cabinas con vistas al mar y balcones. Se instalarán nuevos spas, restaurantes, etc.

Pero esta operación llevará aparejada otra novedad. Hasta ahora, cada vez que un crucero reparaba en Cádiz, traía a bordo a miles de trabajadores de empresas subcontratadas por la naviera encargada de la habilitación interior del barco. Ahora, el acuerdo entre ambas partes incluye la posibilidad de que sea la propia compañía crucerista la que subcontrate esos trabajos, vía Navantia, con empresas locales. En otras ocasiones, serán las mismas empresas contratistas las que negocien con las firmas de la Bahía. Según Ramón de Lara, "si lo extrapolamos a lo que pasó con el Disney Wonder, entonces la compañía trajo a Cádiz tres ferrys para alojar a esos operarios; ahora Carnival sólo trae dos, con lo que ese tercer ferry es lo que va a salir de empresas gaditanas".

El responsable comercial de Navantia detalló que el contrato con esta empresa crucerista no ha sido fácil. La negociación se inició en febrero y visitaron el astillero gaditano en mayo. Entonces se aprovechó para mostrar a los dirigentes de la naviera todas las empresas dedicadas al sector naval ubicadas en el polígono de astilleros en Puerto Real. "La idea era que ellos vieran que aquí hay capacidad de hacer lo que habitualmente ellos traen de fuera. Y están por la labor", asegura. El contrato total para la transformación de este crucero (que no lo que factura Navantia), es de 200 millones de dólares, pero ahí entra todo.

Pero, además, este contrato incluye un segundo barco, que entrará en dique en Cádiz en marzo del próximo año 2020. Ambos contratos ya están firmados por las dos partes. Será el Carnival Victory y se le haría la misma operación que al primero.

Ramón de Lara explica que el hecho de que Carnival llegue al astillero de Reparaciones de Navantia Cádiz no ha sido fácil. "Es co-propietaria del astillero de Bahamas y normalmente no suele reparar fuera. Siempre reparan allí, hacen su ruta en el Caribe, nunca vienen a Europa. Pero conocíamos que tenían previsto hacer una revitalización en alguno de sus buques y Bahamas como tal no deja de ser una isla y es complicado cuando los alcances de obra son mayores. Vimos la oportunidad de acercarnos a ellos y ver qué se podía hacer, mostrarle nuestras bondades y ver el beneficio que había para ellos incluso sacando el barco del Caribe y traerlo a Europa. Se ha conseguido en un tiempo relativamente rápido, pero la decisión ha costado". Una de esas ventajas, añade De Lara, es que pese a venir sin pasaje, el hecho de que los plazos aquí sean bastante más competitivos, les compense esa ausencia de ingresos. "La mayoría de sus contratistas, el 80% son europeos, con lo que toda la logística se abarata mucho y aquí tienen todo a la mano", añade.

Pero es que la nueva relación con Carnival no será la única faena que tenga Reparaciones Cádiz. Antes del primero de los cruceros de esta compañía llegarán a los diques de Navantia en la capital un crucero de Royal Caribbean, el Golden Era (que suele realizar su ruta en el mercado asiático) al que se le realizará un rebranding (cambio de marca) porque será adquirido por la compañía Marella. Al igual que Navantia Cádiz hizo con el Mein Schif 1 que salió siendo el Marella Explorer, ahora será el Golden Era para, en principio, salir con nuevo nombre, el Marella Explorer 2. Esta faena tendrá una peculiaridad: entrará en Navantia el 25 de enero y estará cuatro semanas en dique y otras cuatro a flote. Es un barco que requerirá mucho trabajo (los tiempos de Marella no son los de Carnival y se podrá permitir permanecer en Cádiz esos dos meses), hasta el punto de que se prevé la entrada de unos 800 empleados de industria auxiliar cada día.

Pero, como se decía al principio, la actividad de reparaciones comenzará ya tras este verano. Entre octubre y noviembre, los diques de Navantia en la capital revitalizarán otros cinco cruceros: tres de Marella; el Zenit, de Pullmantur; y el Windstar, de la compañía del mismo nombre.

Hay más. Justo después de que se marche el primero de los cruceros de Carnival, entre abril y mayo del próximo año, entrará en Cádiz el The World, conocido como el barco de los millonarios (por el alto nivel social de sus ocupantes y accionistas). Hará una parada de 35 días y también requerirá alrededor de 800 operarios diarios.

Y para acabar, después del verano de 2019, y antes de que llegue el segundo crucero de Carnival, entrará en la capital gaditana otro peso pesado: el Oasis of the Seas, de Royal Caribbean. El que está considerado el crucero más grande del mundo se someterá a una revitalización completa que durará entre 45 y 50 días, con casi un millar de operarios de industria auxiliar a diario.

Por tanto, como destaca Ramón de Lara, "lo importante de esto es que desde octubre y hasta 2020, van a ser meses de una continuidad laboral que genera mucha tranquilidad y sobre todo crea empleo. Además, para la ciudad también es muy importante porque se nota en los comercios, en los establecimientos. Esto ha sido muy importante también para que las compañías se decidan a reparar con nosotros".