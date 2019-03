El 'Carnival Triumph' llega a Navantia Cádiz para su reforma integral

El crucero Carnival Triumph ha llegado en la madrugada de este martes al astillero de Navantia Cádiz para acometer una reforma integral en la que trabajarán 950 trabajadores de subcontratas gaditanas y otros 3.500 del armador, quienes serán alojados en dos ferris atracados en la factoría gaditana.

Carnival Cruises invertirá casi 180 millones de euros en la remodelación del buque, que tiene previsto abandonar Cádiz en menos de 40 días rebautizado como el Carnival Sunrise. Entre otros trabajos, se colocará en el barco una cola de pato, un elemento de 300 toneladas de peso situado en la popa que sirve para mejorar la navegabilidad.

Además, se instalará un nuevo bloque sobre el puente de mando en el que se habilitarán nuevas cabinas de gran lujo con ventanales que van del suelo al techo y amplias terrazas. También se remodelarán todos los camarotes y se renvoarán todas las zonas comunes de ocio, con nuevos restaurantes, spa y salas de fiestas.

