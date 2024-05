Posible alineación del Cádiz CF en el partido contra el Real Madrid

Un casi imposible. Es lo que necesita este sábado el Cádiz CF en su visita a uno de esos estadios (16:15 horas) en los que cuesta trabajo 'respirar' de la presión que supone aguantar el chaparrón de uno de los mejores equipos del mundo. No salir vapuleado ya es complicado. Como el equipo gaditano necesita ganar, sí o sí... sobran las palabras en cuanto al durísimo reto que tiene por delante. Las escasas opciones de seguir en Primera pasan por vencer a un Real Madrid que esta jornada puede proclamarse campeón de Liga.

El Cádiz CF lo tiene que intentar; en el fútbol se ha visto de todo y salir derrotados de antemano sólo empobrecería aún más el escasísimo espíritu combativo que está exhibiendo esta temporada. Once contra once y el balón por medio, a pesar de que los de blanco les sacan casi 60 puntos a los amarillos.

Es un poco lotería la apuesta de Mauricio Pellegrino -le empieza a faltar salir él en el once-, que tampoco acierta con los argumentos tan limitados de su vestuario. Ni defensa de tres ni de cuatro... ni de cinco e incluso de seis parece que cambian el desolador escenario de un conjunto que no da más y en el que no hay más cera que la que arde.

Ousou es la única ausencia respecto a los que igualaron con el Mallorca, aquejado de un esguince de tobillo. Vuelve a la lista Brian Ocampo y accede el portero del filial Nando.

El Cádiz CF debe rendir muy por encima de lo que se ha visto hasta ahora y que el Real Madrid tenga el peor día posible y mire más de la cuenta a la Champions sabiendo que si no es esta jornada, el título de Liga caerá en la próxima.

Por nombres y por puestos, Javi Hernández tiene opciones de salir de inicio, así como Gonzalo Escalante. La sorpresa podría estar en Momo Mbaye, si Pellegrino penaliza el error de Fali en el gol del Mallorca. Tampoco hay que descartar aire fresco en posiciones ofensivas en alguno de los extremos.

En cuanto al Real Madrid, la superioridad sobre el resto de rivales le ha permitido llegar al momento en el que se decide la Liga de Campeones con Carlo Ancelotti midiendo esfuerzos y apostando por rotaciones masivas. Los jugadores que dieron todo en la batalla de Múnich para conseguir un empate a dos en las semifinales europeas, descansarán para el duelo decisivo del próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.Y entre los que se medirán al Cádiz CF habrá un futbolista que tendrá un protagonismo especial. Es Courtois y volverá a jugar con su club, el día que se cumplen once meses de su último partido oficial.

Con el mismo objetivo, que vaya ganando ritmo de competición, jugará en el centro de la defensa Éder Militao tras superar la misma lesión, rotura del ligamento cruzado de rodilla que Courtois. Jugadores como Arda Güler, autor del tanto del triunfo en la última jornada en la siempre difícil visita a San Sebastián, Dani Ceballos, Brahim Díaz y Joselu Mato, tendrán la oportunidad de reivindicarse ante la afición madridista que desea celebrar el título antes de vivir una noche especial europea en el clásico del fútbol europeo frente al Bayern.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas, Militao, Nacho, Fran García, Camavinga, Modric, Ceballos, Güller, Brahim y Joselu.

Cádiz CF: Ledesma, Iza, Fali o Momo, Chust, Javi Hernández, Alcaraz, Álex o Escalante, Alejo o Guardiola, Robert Navarro, Juanmi y Maxi Gómez o Chris.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego). VAR: De Burgos Bengoechea (vasco).

Estadio: Santiago Bernabéu (16:15 horas / Movistar).