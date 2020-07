Regulación de viviendas turísticas: el momento de decir la verdad

Mucho se está escribiendo estos días sobre las viviendas con fines turísticos. Mucho está escribiendo el alcalde en redes sociales y en prensa, porque lo de hacerlo cara a cara ya no le gusta tanto. Ahora el enemigo a batir para la izquierda anticapitalista son las viviendas turísticas. Es lo que toca en su discurso extremo: o estás con ellos y con la paralización total de una actividad, o estás con la patronal y la derecha. ¿De verdad ese es el discurso que queremos para esta ciudad? ¿Así de extremo? ¿Así de simplista es el alcalde? Y lo que es peor, ¿así de simplistas cree el alcalde que son nuestros vecinos y vecinas? Sinceramente, creo que lo piensa, que está convencido de que su política populista valdrá para algo, aunque ya queda demostrado que se le viene en contra. Porque esta ciudad necesita soluciones reales, no brindis al sol con los que aparentar que se rasga las vestiduras, porque siempre se queda en eso, en aparentar y luego decir que la culpa es de otro. Ahora la culpa es de los alojamientos turísticos. No señor alcalde, la culpa es que lleva cinco años sin hacer nada por el empleo, por eso los gaditanos emigran, y para aquellos que pueden quedarse en nuestra ciudad no ha elaborado una política de vivienda ambiciosa. Es mucho más fácil buscar excusas y echar la culpa a otro.

Alcalde, usted tiene las herramientas, tiene ordenanzas que son de su competencia pero no es capaz de llevarlas a cabo: puede expropiar solares y fincas abandonadas para construir viviendas pero no lo hace; puede elaborar una ordenanza de alquiler justo con sentido común, no la que ha desarrollado y que solo ha conseguido arrendar tres viviendas en cinco años; y puede pagar los alquileres sociales que dependen del Ayuntamiento en tiempo y forma para evitar los desahucios que usted mismo provoca con sus impagos. Alcalde, trabaje de una vez, y le invito a que aplique las propuestas del PSOE en materia de vivienda, como es la convocatoria de la Mesa Tripartita de Vivienda formada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y colectivos sociales y profesionales; exija a la Junta de Andalucía que elabore el mapa de zonas turísticas saturadas para actuar de acuerdo a la ley; o siga nuestro consejo de no dejar condicionada la partida económica de los presupuestos generales vinculada a vivienda a la venta del hotel del estadio. Usted y su equipo son así de incoherentes y de mentirosos: defienden la vivienda en Cádiz y condenan a los alojamientos turísticos; pero a la vez supeditan su política de vivienda a la venta de un hotel.

Quizás, lo más decepcionante de todo es ver cómo el alcalde de esta ciudad miente sin escrúpulos. Miente a los vecinos y las vecinas, miente con toda la tranquilidad del mundo al decir que va a regular las viviendas turísticas a pesar de que los ayuntamientos no tienen competencia para hacerlo. No tiene suficientes caracteres en sus tweets para explicar que los diferentes tipos de alojamientos están regulados por otras administraciones. No tiene suficiente espacio en su muro de Facebook para explicar que el informe en el que se basa para afirmar que la ciudad está saturada está firmado por el mismo amigo de su partido que aseguraba que el problema de la infravivienda se iba a acabar con 4,4 millones de euros en cuatro años. Ya no tiene espacio en su perfil de Instagram para fotografiarse con los vecinos de la Corrala, porque aquellos vecinos y vecinos que utilizó de la forma más torciera posible ya no le sirven para salir en prensa. Todo esto usted no lo explica, prefiere quedarse en un “Cádiz para los gaditanos”, sin explicar que para que los gaditanos se queden en Cádiz tiene que haber trabajo, y muchos de esos puestos de trabajo y muchos autónomos dependen del turismo, de la hostelería y de los servicios que demandan los turistas. Y para que los turistas vengan hacen falta alojamientos.

El problema de la vivienda en Cádiz no se elimina con una moratoria en las licencias sino con equilibrio. Las licencias afectan a hoteles, apartahoteles y a los apartamentos turísticos, pero no a las viviendas con fines turísticos (VFT). La paralización de las licencias no afecta a esas segundas residencias cuyos propietarios tienen derecho a alquilar si la Junta de Andalucía se lo permite. Son cosas diferentes, y se regulan de manera diferente. Eso, alcalde, no lo explica, no le conviene. El problema de la vivienda en Cádiz se soluciona actuando con las herramientas de ámbito municipal. Desde el PSOE vamos de cara alcalde, con una política de vivienda progresista y empleando medidas de ámbito municipal como las que le he comentado; no hace falta llegar a los extremos para ser progresista, es cuestión de responsabilidad, de sentido común y de capacidad de trabajo.

Así que, si en el pleno de este martes quiere hablar del presente y del futuro haga aquello que de verdad está en su mano, utilice las herramientas de las que dispone y deje su lucha anticapitalista por aferrarse a un sillón, porque quienes salen perdiendo son muchos trabajadores de esta ciudad, no la patronal, como usted dice. Desde el PSOE lo tenemos claro, y así lo puede comprobar en nuestro proyecto de ciudad, lo que falla es que usted no encuentra el momento oportuno, el momento de ponerse a trabajar.