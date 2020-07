Regulación de las viviendas turísticas: el momento es ahora

Fue en el último Pleno, en el de Presupuestos, cuando cité a Albert Camus para lamentar el posicionamiento de un PSOE que siempre se pone de perfil en los temas importantes de ciudad. “Hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. Porque la equidistancia es pasar de puntillas, formar parte de un silencio cómplice. Y, al final, el miedo a tomar partido termina provocando monstruos”.

Miren ustedes, en esta ciudad ha subido el alquiler hasta un 40%. Y ha subido en barrios como el de Santa María. Barrio de gente sencilla y humilde. Barrio de trabajadores y trabajadoras que pasan fatiga para llegar a final de mes y que directamente son expulsadas de sus hogares. Esta ciudad vive al borde de la saturación de apartamentos turísticos. Y en algunas zonas residenciales, las plazas para el hospedaje superan el 20% del parque de vivienda. En esta ciudad atendemos con ayudas al alquiler a más de 2.000 familias que son incapaces de afrontar esos precios por sus propios medios. Y en esta ciudad todas las semanas, absolutamente todas, llegan vecinos y vecinas a Procasa para decirnos que su casero les echa de casa porque la finca va a destinarla al alojamiento turístico.

Con este panorama descrito, celebramos este martes un Pleno Extraordinario donde nos jugamos el presente y el futuro. Y la cita de Camus vuelve a golpear en la conciencia. Llevamos la suspensión durante un año de licencias de apartamentos y viviendas turísticas en suelo residencial, así como el inicio de la modificación del PGOU para limitarla y regularlas de forma definitiva. Y para ello, para conseguirlo, necesitamos que salga adelante por mayoría absoluta. No vale con nuestros 13 concejales y alguna abstención. Necesitamos que el resto de grupos se posicione a favor o en contra.

Del PP no esperamos nada. No contamos con ellos. Su modelo está bastante claro y quedó muy definido en la última crisis del ladrillo y tras 20 años de gobierno municipal. A ellos le dan igual los desahucios, que no se pueda acceder a una vivienda o que el alquiler se lleve el sueldo de familias enteras. Anteponen el mercado y la especulación. Prefieren hinchar la burbuja y que se enriquezcan unos cuantos a costa de la miseria de muchos.

El PSOE en cambio sí nos sorprende. Han decidido abstenerse y que esta propuesta decaiga. El argumento no puede ser más baladí, aseguran que “no es el momento”. No han querido siquiera sentarse con nosotros. Llevamos un mes a la espera de una reunión y no obtenemos respuesta. Resulta curioso porque en las últimas elecciones municipales llevaban en su programa, y cito literalmente, “Regular los pisos turísticos. Desarrollar en el corto plazo una ordenanza y en el medio plazo llevar a cabo una modificación en el PGOU para regular el número de viviendas en la ciudad con esta finalidad”. Exactamente lo que llevamos a Pleno este martes. Sin embargo, no votarán a favor.

Mienten. De nuevo faltan a su palabra. Quizás por los intereses particulares de algunos de sus concejales que tienen en este modelo de turismo invasivo y desaforado su negocio. Primero ellos, luego la ciudadanía. Dan la espalda a una posible solución para atajar el que es, junto al empleo, el mayor problema de Cádiz: la vivienda.

Que no me digan que no es el momento. Que mire el PSOE a los ojos de quienes acuden con la incertidumbre y el miedo incrustados en la piel y en el rostro porque se ven en la calle y les diga que “no”, que “no es el momento”. Que en mitad de una crisis donde perdieron el empleo miles de personas, un partido supuestamente progresista decide proteger el interés de promotores y especuladores antes que el de la gente.

Y que no engañen, que esto no es una medida contra el turismo, sino a favor del derecho a la ciudad. Esto es una propuesta que apuesta por la convivencia. Por un turismo sostenible, que no expulse, que no precarice el empleo, que no arrebate la identidad de nuestra tierra como ya ha ocurrido en otros lugares que se han convertido en decorados de cartón piedra.

Lugares como Amsterdam, Venecia, Lisboa, Madrid, Barcelona o París, donde los mismos socialistas lamentan ahora que han llegado demasiado tarde.

Podemos convertirnos en una ciudad pionera en Andalucía. Podemos emprender el camino que el mismo PSOE exige en Málaga, Sevilla o Granada. ¿Y saben cuál es el momento? Ahora.