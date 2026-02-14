La vuelta del AVE

Los operadores ferroviarios prevén restablecer parcialmente el servicio de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía la próxima semana. Justo un mes después del accidente de Adamuz, que les costó la vida a 46 personas y heridas a más de 120. La conexión hasta Málaga deberá esperar posiblemente hasta marzo debido a la caída de un talud sobre la plataforma en el término de Álora. Es indudable que el tren de borrascas que azota a la comunidad autónoma desde hace semanas ha condicionado la rapidez de los trabajos de Adif para restaurar los tramos de la vía dañada por el siniestro. Pero la suspensión y las múltiples incidencias de estos días en la circulación ferroviaria en general están causando perjuicios muy cuantiosos. Desde la caída de un 30% de las reservas hoteleras en algunas zonas por la anulación de miles de viajes programados, a los impactos negativos para el sector servicios: desde el taxi a la hostelería. Y a la vida económica en general. El aplazamiento o las cancelaciones de citas de directivos de empresas han supuesto un freno a los negocios que será difícil de evaluar. Un escenario que se resume en un impacto muy negativo sobre la propia imagen de Andalucía, el lugar donde descarriló la Alta Velocidad en España. Una región en la que el turismo genera más de un 12% de su PIB, con la Semana Santa en el horizonte y el tren como transporte fundamental. Pero lo peor de todo, más allá de las vidas irrecuperables de las víctimas, es que casi un mes después muy poco se ha avanzado. La comparecencia esta semana en el Congreso de Pedro Sánchez no ha servido para despejar las dudas pendientes. Ni sobre las causas del accidente, ni sobre las revisiones que se han realizado este tiempo y las garantías de seguridad que ofrece el trayecto. La teórica “reforma integral” en la que se invirtieron 600 millones se ha demostrado que no era a prueba de todas las soldaduras. Es urgente restaurar la confianza, el AVE es vital para Andalucía.