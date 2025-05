Tareas urgentes tras el apagón

Lograda la vuelta a la normalidad ciudadana tras el apagón del pasado lunes, sus efectos sociales, políticos y económicos van a continuar marcando todavía durante bastante tiempo la vida nacional. Es lógico. Lo ocurrido tiene una gravedad sin precedentes y nos aboca a un abismo del que no éramos conscientes. España se quedó sin energía, sin comunicaciones y con algunas de sus infraestructuras críticas, como la ferroviaria, en situación de colapso. Un escenario que no es exagerado calificar de apocalíptico y que sólo el comportamiento ciudadano y circunstancias favorables, como la hora en que se produjo y el clima primaveral en toda España, ayudaron a mitigar. Las instituciones del Estado, las fuerzas políticas y las grandes empresas implicadas cometerían un error intolerable si gestionan las consecuencias del apagón desde la elusión de responsabilidades y el enfrentamiento. Hay dos tareas urgentes que no se pueden abordar con miras estrechas. La primera es la aclaración precisa de las causas, sin que quede lugar para la duda, y la determinación de las responsabilidades que se deriven de ellas. La segunda es hacer todas las modificaciones necesarias para que un hecho similar no pueda volver a repetirse. El fallo ocurrido en el sistema eléctrico español ha sido estrepitoso y ello obligará, desde el rigor técnico, a cambiar algunas de las bases de su funcionamiento. Abordar esa obligación desde presupuestos ideológicos o de mera estrategia partidista sería una falta gravísima de responsabilidad institucional, como también lo sería aprovechar lo ocurrido para saldar ajustes de cuentas entre el poder político y las grandes empresas del sector eléctrico. Las comparecencias del presidente del Gobierno o los pronunciamientos realizados por la empresa Red Eléctrica, participada en un 20% por el Estado, no invitan a ser demasiado optimista. Si en un caso de tanto impacto como este la sociedad no recibe una respuesta adecuada, las consecuencias de todo orden pueden ser de una tremenda gravedad.