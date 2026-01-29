Industria del narcotráfico en Andalucía

La Policía Nacional ha desmantelado una gigantesca organización delictiva dedicada a facilitar el tráfico de cocaína con narcolanchas desde el Atlántico hasta la costa andaluza y a través del río Guadalquivir. Como ha destacado este periódico, se trataba de una verdadera industria dedicada al narcotráfico a gran escala que suministraba a otras organizaciones el material y los útiles necesarios para garantizar la navegación y la llegada de los alijos, que eran distribuidos desde los lugares de desembarco hacia los mercados nacionales y europeos. De la envergadura de la operación policial da idea el hecho de que se haya detenido a 105 personas y se hayan decomisado 10.400 kilos de cocaína. La Policía estima que la organización que ahora ha quedado desarticulada ha facilitado la introducción de 57.000 kilos de droga en el último año, muchos de ellos a través del curso del Guadalquivir. La importancia de esta operación pone de relieve, una vez más, el auge del fenómeno del narcotráfico en Andalucía y cómo las bandas han hecho de su litoral, en especial de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar, una de sus principales bases de operaciones en Europa. También el golpe histórico que se acaba de dar a este tipo de delincuencia vuelve a poner de relieve que, por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, no se está enfocando este fenómeno con medidas que permitan hacer frente a la gravedad de la situación. Los medios con los que cuenta la Policía Nacional y la Guardia Civil son escasos tanto en personal como en equipos. Los narcos son cada vez más sofisticados en cuanto al empleo de tecnología y vehículos y han demostrado, además, un comportamiento muy violento con la utilización de armamento de guerra. Frente a ellos los agentes del orden cuentan con recursos muy limitados. Estas carencias tienen que suplirlas con profesionalidad y entrega. El resultado son operaciones tan brillantes como la que ahora se ha producido.