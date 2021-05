No sé si soy el único que tiene este problema. Si sois muchos los que como yo os calláis en las conversaciones y disimuláis cambiando hábilmente de tema. Lo voy a decir sin ambigüedades: No sé distinguir el Levante del Poniente.

Cada vez que alguien a mi lado me dice que va a saltar el Levante, en mi estómago se levantan burbujitas temiendo que a continuación me digan ¿Por qué esto es Levante, verdad?. Soy muy básico en materia de vientos: Está el viento fuerte y el viento flojo y ya no sé más ná. No sé si sopla del oeste, o del este, si trae fuerza cuatro o cinco, si es húmedo o es seco. Sólo sé que el fuerte mueve las palmeras como las bambalinas de un palio de Semana Santa, como se mueve un plato de menudo cuando está a punto de rebozar en un plato hondo y el flojo es esa sensación agradable como de caricia, como si una rubia de ojos negros te estuviera limpiando el sudor de la frente después de haber corrido una maratón.

Hay gente que incluso son videntes de los vientos de Cádiz y te dicen "Mañana va a saltar el Levante" porque les duele el deo gordo del pie derecho o porque repiten el adobo del almuerzo más de lo debido. Los vientos de Cádiz son además muy atléticos porque siempre "saltan", nunca llegan andando.

El Levante siempre ha tenido muy buena prensa. Se le ha relacionado mucho con la "ideosincrasia" del nativo de estas tierras e incluso se ha intentado documentar que Hércules el del escudo llevaba esos pelos porque el día que realizó sus famosos siete trabajos hacía un viento que llegaron las caballas de La Caleta volando hasta a la fuente de la plaza de Las Flores.

Cádiz es más de Levante que de Poniente. El Poniente es menos gamberro, es como un viento más educadito…como si hubiera estudiado en un colegio de monjas. Nunca sobrepasa los límites de velocidad, jamás ha tirado una palmera…es de los que se come las acedías con cuchillo y tenerdor. El Levante es mucho más carnavalesco, es más de cuplé y gusta mucho más a los peluqueros porque despeina una jartá.

Lo he intentado muchas veces. Me he puesto de perfil en la glorieta Ingeniero La Cierva para ver por donde me llega el viento, me he repasado los mejores videos de Mariano Medina y de Minerva Piquero, pero ni aún así: No sé cuando es Levante o es Poniente. Pido ayuda y comprensión. Si hay más gente que tiene mi mismo problema, por favor, que lo diga y que me ayude a combatir esta inmensa soledad ventera.