De lo que se trata

Esta encuesta última debe estar mejor cocinada, aunque nunca se sabe. Hace tiempo que me declaré agnóstico en materia de encuestas. Saber que una muestra telefónica "clave" los resultados de millones votando en las urnas me parece demasiado.¿Aciertan? Pues algunas sí, otras no, es evidente. Para un caso y lo contrario hay explicaciones. Los demóscopos acertaron, o erraron. Y toda la teoría del momento concreto, la foto-fija del electorado. Pero ayer nos han dado unos datos que están llenos de lógica y buen sentido. O sea, la suma de la representación de PSOE y Podemos dará la mayoría absoluta para gobernar España. A Pedro Sánchez. Sí, sí, ha leído bien: mayoría y nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Que es el político mejor valorado para Metroscopia, o sea, ¿los encuestados? Es un universo conocido completamente desconocido. Que no se corresponde con las ciudades donde se ha hecho el trabajo de preguntar. Así que repito: Pedro Sánchez el político mejor valorado y un porcentaje muy importante de los votos consultados. Ni convergencia ni pacto preelectoral. Él sólo va a sacar al socialismo democrático de las catacumbas de los 84 escaños, va a invertir la caída, ni Tesis Doctoral ni vainas. ¿Los demás? Desde luego antes-de no pienso que vayan a una convergencia para freno del separatismo controlado por el PSOE. Vox más Partido Popular más Ciudadanos es una melée imposible, el país no lo propicia. Unir lo desunido antes de saber con cuánto cuenta cada uno no parece que sea lo que vaya a suceder. En la derecha. El invento de la CEDA no va a repetirse a priori. Porque cada uno quiere saber su fuerza real, que no sea verdad lo que dice un amigo algo blandiblú: tiene menos fuerza que la Falange en Bilbao. Entonces se trata de preparar los caminos. Es la Política, idiota. Se trata de trasplantar lo que hizo fortuna en otros horizontes. Es como nuestra diferencia esencial con Portugal, para otro amigo: En el país vecino no matan a los toros como aquí, ni los descabellan. Es una diferencia grande, usted. Pero hablamos de Demoscopia, de la última encuesta. Que conocemos. Las que desconocemos pueden ser unas cuantas. Pero claro, cada español lector de un periódico que se ha metido a mirar con detalle los gráficos, la pedagogía aplicada, y los resultados, los compara con su propia encuesta. Que en absoluto es una quimera, ya verás tú como no me equivoco, he hablado con mucha gente, "más de veinte", y sé de lo que va esto. Así vamos. Y mientras un presidente más atornillado en la Moncloa, cogiéndole gusto al cargo, ¿la carga?